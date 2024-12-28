Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Eskişehir\'de Uyuşturucu Operasyonu

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda 5 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

28.12.2024 11:47
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Eskişehir'de 5 kilo 216 gram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şehre uyuşturucu madde girişini önlemek amacıyla çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerinin çalışma sonunda düzenlediği operasyonda, 5 kilo 216 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 1 zanlı emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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