Eskişehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerinin şehirler arası otobüs terminalinde yaptığı çalışmada, yabancı uyruklu 2 şüpheliye ait olduğu belirlenen 15 adet kol saatinin içinden 146 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından kente uyuşturucu madde girişini önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda, şehirler arası otobüs terminalinde denetim gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada yabancı uyruklu 2 şüpheliye ait valizde aramada yapıldı. Aramada, valiz içerisindeki 15 adet kol saatinin iç mekanizmasına gizlenmiş toplam 146 gram metamfetamin ele geçirilirken, şüpheliler gözaltına alındı. Haklarında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan adli işlem başlatılan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 2 şüpheli, tutuklandı.