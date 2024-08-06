Eskişehir\'de Uyuşturucu Üretimi Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde uyuşturucu üretmek için kenevir yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, bir şüphelinin kenevir bitkisi yetiştirdiği belirlendi.

Şüphelinin evinde ve üzerinde yapılan aramada, 2 kök kenevir bitkisi, 40 gram esrar, 1 sentetik hap ve 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheli hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" ve "2313 sayılı uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkında kanuna muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldı.