Eskişehir\'de Vinç ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

Eskişehir'de, vinç ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yüksel Y. (38) idaresindeki 26 TH 955 plakalı vinç, Eskişehir- Ankara kara yolunun 16. kilometresinde Kalkanlı Mahallesi yolundan Eskişehir yönüne döneceği sırada Elvan B'nin (50) kullandığı 06 AAF 551 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, sürücüler Yüksel Y. ve Elvan B. ile hafif ticari araçta bulunan Firaz B. (46) yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Elvan B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
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