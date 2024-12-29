Eskişehir'de Yeni Yıl Pazarı'na Saldırı - Son Dakika
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Eskişehir'de Yeni Yıl Pazarı'na Saldırı

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Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi'nin düzenlediği Yeni Yıl Pazarı, sabah saatlerinde bir şahsın saldırısına uğradı. Saldırgan, 'Burası şeriat ülkesi' diyerek stantlara ve anıtlara zarar verdi. Olay sonrası gözaltına alındı.

29.12.2024 13:11  Güncelleme: 14:23
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Haber: Meltem KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Yeni Yıl Pazarı, sabah saat 05: 45'te B.Ö. isimli bir şahsın saldırısına uğradı. Olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı gözaltına aldı.

Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Yeni Yıl Pazarı, bu sabah saat 05: 45'te B.Ö. isimli bir şahsın saldırısına uğradı. Şahıs, "Burası şeriat ülkesi" diyerek stantlara, ışıklara, çadırlara ve masalara zarar verdi. Yeni Yıl Pazarı'nın bulunduğu meydanda yer alan Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü heykellerinin çevresindeki süslere de saldıran şahıs, "Bunların hepsini yıkacağız bir gün" diyerek anıtın çevresine zarar verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı gözaltına aldı. Soruşturmanın devam ettiği ve şahsın ifadesinin alınmasının ardından adli sürecin başlatılacağı bildirildi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, şunları kaydetti:

"Saldırgan güvenlik güçleri tarafından gözaltına aldı"

"Odunpazarı Belediyesi olarak, ilçemizdeki birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmek, vatandaşlarımıza yeni yıl coşkusunu yaşatmak amacıyla düzenlediğimiz Yeni Yıl Pazarı, 29 Aralık 2024 tarihinde sabah saat 05: 40'da, kabul edilemez bir saldırıya maruz kalmıştır. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs, 'Burası şeriat ülkesi' diyerek stantlara, ışıklandırmalara, çadırlara ve masalara zarar vermiş; ayrıca Atatürk ve İsmet İnönü anıtları için 'Bunların hepsini yıkacağız bir gün' ifadelerini kullanarak anıtın ışıklandırmasına zarar vermiştir. Şahıs, olayın hemen ardından güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmıştır.

"Provokasyonlara karşı duyarlı olmaya davet ediyorum"

Bizler, Atatürk ilke ve devrimlerini benimsemiş, Cumhuriyet'in değerlerine bağlı bir belediye olarak, bu tür provokasyonların asla amacına ulaşamayacağını ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına sahip çıkmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Halkımızın huzurunu, birliğini ve beraberliğini hedef alan bu tür saldırılara karşı hukuki sürecin takipçisi olacağız. Odunpazarı'nın barışçıl, çağdaş ve aydınlık yüzünü karartmaya çalışan hiçbir girişime izin vermeyeceğiz. Tüm hemşehrilerimizi, bu tür provokasyonlara karşı duyarlı olmaya ve ilçemizin değerlerine hep birlikte sahip çıkmaya davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Yeni Yıl Pazarı'na Saldırı - Son Dakika

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