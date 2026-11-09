Eskişehir\'de Yeşilay Sağlıklı Yaşam Ligi 110 okulun katılımıyla başladı

Eskişehir'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi koordinasyonunda 110 okulun katılımıyla düzenlenen Yeşilay Sağlıklı Yaşam Ligi başladı.

8 hafta sürecek proje kapsamında öğrenciler, her hafta belirlenen temalar doğrultusunda çeşitli görevleri yerine getirerek sağlıklı yaşam bilincini okullarından ailelerine ve çevrelerine yaymayı hedefliyor.

Proje kapsamında her hafta farklı temalarla öğrencilerin sağlıklı yaşam alışkanlıklarının desteklenmesine yönelik etkinlikler gerçekleştirilecek.