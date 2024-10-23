Eskişehir'de kent merkezinin bazı noktalarında yoğun sis etkili oldu.
Günün aydınlanmasıyla etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.
Eskişehir- Ankara kara yolunda araç sürücüleri kontrollü ilerledi. Polis ekipleri, trafik güvenliği için güzergahlarda tedbir aldı.
Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte, Porsuk Çayı çevresinde güzel manzaralar oluşturan sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de Yoğun Sis - Son Dakika
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