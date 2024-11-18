Eskişehir'de Yolcu Otobüsü Kazasında 1 Ölü, 42 Yaralı - Son Dakika
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Eskişehir'de Yolcu Otobüsü Kazasında 1 Ölü, 42 Yaralı

Eskişehir\'de Yolcu Otobüsü Kazasında 1 Ölü, 42 Yaralı

Eskişehir'de Antalya'dan Bursa'ya giden yolcu otobüsü seyir halindeyken takla attı. Kazada 56 yaşındaki Nihat Yüceler hayatını kaybetti, 42 kişi yaralandı. Otobüs şoförü gözaltına alındı.

18.11.2024 12:03  Güncelleme: 12:06
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ESKİŞEHİR'de yolcu otobüsünün takla attığı kazada yolculardan Nihat Yüceler (56) hayatını kaybetti, 42 kişi de yaralandı. Otobüs şoförü Ömer Y. (43) jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Seyitgazi- Eskişehir kara yolunun 16'ncı kilometresindeki Derbent mevkisinde meydana geldi. Antalya'dan Bursa'ya giden Ömer Y. yönetimindeki 16 BGZ 569 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu savrulup yol kenarına takla attı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yolculardan Nihat Yüceler'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 42 yolcu ise ilk müdahalelerinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yüceler'in cenazesi savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazanın ardından otobüsü şoförü Ömer Y., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, 42 yaralıdan sadece 1'nin sağlık durumunun ciddi olduğunu belirterek, "Bir yaralımız olay yerinde hayatını kaybetti. Taşıdığımız yaralılardan 1'inin genel durumu kötü. Entübe bir şekilde yoğun bakım ünitesine alındı. Diğer vakalarımızın şimdilik genel durumları iyi. Tetkik ve tahlilleri yapılıyor" dedi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Yolcu Otobüsü Kazasında 1 Ölü, 42 Yaralı - Son Dakika

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