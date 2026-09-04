Eskişehir\'de Zabıta Teşkilatı\'nın 200. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir'de Zabıta Teşkilatı'nın 200'üncü kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası dolayısıyla tören düzenlendi. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Zabıta belediyenin üniformasıdır. Sizlerle çalışmaktan onur duyuyorum" dedi.

Zabıta Teşkilatı'nın 200'üncü kuruluş yıl dönümü ve 1-7 Eylül Zabıta Haftası, Eskişehir'de düzenlenen törenle kutlandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi iş birliğiyle Vilayet Meydanı'nda gerçekleştirilen törene Başkan Ünlüce, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter V. Recai Erdir, Genel Sekreter Yardımcıları Nergiz Abacı, Metin Bükülmez ve Korhan Koyuncu, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Melek Ceviz, Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdür V. Gürkan Karadağ, Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Özkan ile zabıta amirleri, komiserleri ve memurları katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Melek Ceviz'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören konuşmalarla devam etti.

Ünlüce, Zabıta Teşkilatı'nın 200'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayarak zabıta personeline özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti. Zabıta teşkilatının kent yaşamındaki önemine dikkati çeken Ünlüce, şöyle konuştu:

"ZABITA BELEDİYENİN ÜNİFORMASIDIR"

"Bugün tarihimizin en köklü kurumlarından biri olan zabıta teşkilatımızın 200. yılını kutluyoruz. Zabıta kent düzenini koruyan, hemşehrilerimizin huzurunu ve güvenliğini gözeten, belediye ile vatandaş arasındaki en güvenilir köprüdür. Belediyelerin görünen yüzüdür. Zabıta belediyenin üniformasıdır. Hemşehrilerimizin sağlığı ve huzuru, şehrimizin düzeni için üstlendiğiniz bu önemli görevde dün olduğu gibi bugün de yanınızdayım. Emekleriniz, gayretiniz ve şehrimize kattığınız tüm değerler için hepinize içtenlikle teşekkür ediyorum. Zabıta Teşkilatımızın 200. yılı ve Zabıta Haftası kutlu olsun. Sizlerle çalışmaktan onur duyuyorum, gurur duyuyorum."

"DAHA YAŞANABİLİR BİR ESKİŞEHİR İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Zabıta Şube Müdürü Evren Mutlu ise zabıta teşkilatının kent yaşamının düzenlenmesindeki önemli rolüne dikkati çekerek, "Bu şehrin düzenine ve yaşam kalitesine katkı sunmak da hepimiz için önemli bir sorumluluktur. Düzenli bir şehir, huzurlu bir şehir demektir. Huzurlu bir şehir ise hepimizin ortak emeğidir" dedi.

İki yüz yıllık bir teşkilatın mensupları olarak önemli bir sorumluluk taşıdıklarını ifade eden Mutlu, "Geçmişten aldığımız sorumluluğu geleceğe taşıyarak hep birlikte daha düzenli, daha huzurlu, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir Eskişehir için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.