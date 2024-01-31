Eskişehir\'deki barajlardaki doluluk oranı yükseldi

Eskişehir'de içme ve tarımsal sulamada kullanılan 5 barajdaki doluluk ortalama yüzde 41'e yükseldi.
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl 24 Ocak itibarıyla 161,5 milyon metreküp su ile yüzde 37,2 doluluğa sahip Porsuk Barajı, kentte sonbahar ve kış mevsiminde etkili olan yağışların ardından bu yıl aynı tarih itibarıyla 208,6 milyon metreküp su ile yüzde 48 doluluğa ulaştı.
Porsuk, Kunduzlar, Çatören, Dodurga ve Aşağı Kuzfındık barajlarındaki doluluk oranının ortalaması ise son dönemdeki yağışların ardından yüzde 41,16'ya çıktı.
Barajlardaki su miktarı yaklaşık yüzde 20 artış gösterirken, kentte bulunan 24 göletteki doluluk da aynı seviyede ölçüldü.
"Barajların dolmasının her şeye faydası var"
Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Kurtuluş Uzun, AA muhabirine, kentteki yağışların tüm ürünlere faydası olduğunu söyledi.
Nisan ayındaki yağmurlarla barajları tam olarak kullanacaklarını kaydeden Uzun, "Ekinler mecbur sulanacak. Mısır, domates, pancar ekilecek, onlar sulanacak. Barajların dolmasının her şeye faydası var. Yer altı sularına da faydası var. İnşallah daha da artar." diye konuştu.
Uzun, şu anda çiftçilerin bölgede buğday ve arpa ektiğine değinerek, "İlerleyen dönemlerde, mart ayının sonuna doğru mısır, ayçiçeği ve domates ekimi olacak. Barajların dolması bunlara da fayda sağlayacak. Şu anda Keskin Barajı'mıza su geliyor. Eğriöz Mahallesi ve diğer bölgelere yağan kar, eriyerek Keskin Barajı'na geliyor. Diğer barajlarda da yağıştan dolayı bayağı bir doluluk olacak, inşallah." değerlendirmesinde bulundu.
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