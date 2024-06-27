Eskişehir\'deki çöp ev temizlendi ve dezenfekte edildi

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki çöp ev, belediye ekiplerince temizlenerek dezenfekte edildi.

Odunpazarı Belediyesi Zabıta, Temizlik İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Büyükdere Mahallesi Lale Bahçesi Sokağı'ndaki B.K'ye ait çöp biriktirilen evi, İl Hıfzıssıhha Kurulu ve mahkeme kararıyla temizlemek için çalışma başlattı.

Ekipler, B.K'nin kapıyı açmaması üzerine içeri polis nezaretinde çilingirle girdi.

Çürümüş gıda, giysi, pet şişe, teneke kutu, poşet ve kağıtlardan oluşan çöpleri toplayan ekipler, dezenfekte çalışması yaparak B.K'ye evin yeni anahtarını teslim etti.