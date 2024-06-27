Eskişehir'deki çöp ev temizlendi ve dezenfekte edildi - Son Dakika
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Eskişehir'deki çöp ev temizlendi ve dezenfekte edildi

Eskişehir\'deki çöp ev temizlendi ve dezenfekte edildi

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bulunan çöp ev, Odunpazarı Belediyesi ekipleri tarafından temizlenerek dezenfekte edildi. Belediye ekipleri, çöp biriktirilen evi temizlemek için İl Hıfzıssıhha Kurulu ve mahkeme kararıyla çalışma başlattı. Evin sahibi kapıyı açmayınca polis nezaretinde çilingir yardımıyla içeri girildi. Ekipler, çürümüş gıda, giysi, pet şişe, teneke kutu, poşet ve kağıtlardan oluşan çöpleri topladı ve dezenfekte çalışması yaptı. Son olarak, evin sahibine yeni anahtar teslim edildi.

27.06.2024 14:59
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki çöp ev, belediye ekiplerince temizlenerek dezenfekte edildi.

Odunpazarı Belediyesi Zabıta, Temizlik İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Büyükdere Mahallesi Lale Bahçesi Sokağı'ndaki B.K'ye ait çöp biriktirilen evi, İl Hıfzıssıhha Kurulu ve mahkeme kararıyla temizlemek için çalışma başlattı.

Ekipler, B.K'nin kapıyı açmaması üzerine içeri polis nezaretinde çilingirle girdi.

Çürümüş gıda, giysi, pet şişe, teneke kutu, poşet ve kağıtlardan oluşan çöpleri toplayan ekipler, dezenfekte çalışması yaparak B.K'ye evin yeni anahtarını teslim etti.

Kaynak: AA

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