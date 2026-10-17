Eskişehir'deki 3 üniversiteye İŞKUR Gençlik Programı'nda 3 bin 122 kontenjan - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Eskişehir'deki 3 üniversiteye İŞKUR Gençlik Programı'nda 3 bin 122 kontenjan

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, İŞKUR Gençlik Programı kapsamında Eskişehir'deki üç üniversiteye toplam 3 bin 122 kişilik kontenjan ayrıldığını bildirdi.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, İŞKUR Gençlik Programı kapsamında Eskişehir'deki üç üniversiteye toplam 3 bin 122 kişilik kontenjan ayrıldığını bildirdi.

Gürcan, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği İŞKUR Gençlik Programı kapsamında Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesine kontenjan tahsis edildiğini belirtti.

Anadolu Üniversitesine 1189, Eskişehir Osmangazi Üniversitesine 1150, Eskişehir Teknik Üniversitesine 783 kontenjan ayrılan programın 10 ay süreceğini aktaran Gürcan, üniversite öğrencilerinin eğitimlerine devam ederken iş deneyimi kazanacağını ve programa katıldıkları günler için gelir desteğinden yararlanacağını ifade etti.

Gürcan, gençlere sunulan destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a teşekkür ederek kontenjanların üniversitelere ve öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA
Ayşen GürcanMilletvekiliEskişehirAK PartiGençlikGüncelİŞKURSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşref Saral’a silahlı saldırıyı üstlendi: Ailemizin itibarını korumak için müdahale ettim Eşref Saral'a silahlı saldırıyı üstlendi: Ailemizin itibarını korumak için müdahale ettim
Müsavat Dervişoğlu’ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti’nin milliyetçiliği hepimize yeter Müsavat Dervişoğlu'ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti'nin milliyetçiliği hepimize yeter
Akasya Durağı’nın Osman Ağa’sı Cezmi Baskın’ın son hali merak uyandırdı Akasya Durağı'nın Osman Ağa'sı Cezmi Baskın'ın son hali merak uyandırdı
Halk TV’de peş peşe kararlar Çalışanlar izne çıkarıldı, Toktaş istifa etti Halk TV'de peş peşe kararlar! Çalışanlar izne çıkarıldı, Toktaş istifa etti
Evinde çıplak dolaşan adam mahalleyi birbirine kattı Evinde çıplak dolaşan adam mahalleyi birbirine kattı
Oyuncu Burak Hakkı çiftçiliğe başladı Çuval çuval topluyor, sipariş yağıyor Oyuncu Burak Hakkı çiftçiliğe başladı! Çuval çuval topluyor, sipariş yağıyor
09:30
Görüntü Türkiye’den Kentin göbeğinde fuhuş pazarlığı yapılıyor
Görüntü Türkiye'den! Kentin göbeğinde fuhuş pazarlığı yapılıyor
09:27
Beşiktaş resmen açıkladı Orkun Kökçü’den kötü haber
Beşiktaş resmen açıkladı! Orkun Kökçü'den kötü haber
09:03
Günün bombası Barış Alper Yılmaz ile İrem Haznedar aşk mı yaşıyor
Günün bombası! Barış Alper Yılmaz ile İrem Haznedar aşk mı yaşıyor?
08:32
Bomba kulis Biri büyükşehir 9 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor, isimleri bile belli
Bomba kulis! Biri büyükşehir 9 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor, isimleri bile belli
08:18
FIFA’dan Eyüpspor’a 3 dönem transfer yasağı
FIFA’dan Eyüpspor'a 3 dönem transfer yasağı
08:05
Uluslararası kuruluşun Türkiye kararı Babacan’ı tedirgin etti: Allah korusun
Uluslararası kuruluşun Türkiye kararı Babacan'ı tedirgin etti: Allah korusun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 09:54:30. #.0.3#
SON DAKİKA: Eskişehir'deki 3 üniversiteye İŞKUR Gençlik Programı'nda 3 bin 122 kontenjan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei