Eskişehir'deki Yangın İşçileri Şehrin Yeşil Alanını Gözetliyor

Gözleri 7 gün 24 saat 410 bin hektarlık 'Yeşil Vatan' üzerinde

Eskişehir'deki 14 gözetleme kulesinde görev yapan 141 yangın işçisi şehrin yeşille kaplı yüzde 29'luk alanını gözetliyor

Duman gördükleri an mesai arkadaşlarını uyarıyor, sıcak günlerde her 30 dakikada bir merkeze duman olup olmadığını telsiz ile rapor ediyorlar

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de görevli 141 yangın işçisi, kentin yüzölçümünün yüzde 29 kapsayan 410 bin hektarlık ormanlık alanı 7 gün 24 saat boyunca gözetleyerek muhtemel yangına karşı teyakkuzda kalıyorlar.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'nün 14 gözetleme kulesinde çalışan görevliler, 'Yeşil Vatan' üzerinden gözlerini bir an bile ayırmıyorlar. Yaptıkları kontrollerde, duman gördükleri an mesai arkadaşlarını zaman kaybetmeden uyaran gözetleme kulesindeki görevliler, her saat başı, sıcak günlerde ise her 30 dakikada bir merkeze duman olup olmadığını telsiz ile rapor ediyor.

Araçlar muhtemel yangına karşı hazır

Muhtemel yangına müdahale için Bölge Müdürlüğü'nün Eskişehir'deki envanterinde bulunan 12 ilk müdahale pikabı, 20 adet de 3 buçuk ton ile 12 ton arasında değişen kapasitede arazöz ve su tankeri ile 122 köye dağıtılan traktörün arkasına takılan 2 buçuk tonluk su tankı hazır bekletiliyor.

Son 10 yıl içerisinde Eskişehir il sınırları içerisinde 163 adet yangın çıkarken,

Ekipler yangın anında ise koruyucu ekipmanlarını giyerek en az zarar görerek alevlere müdahile ediyor. Son 10 yıl içerisinde Eskişehir il sınırları içerisinde 163 adet yangın çıkarken, bu yangınlarda 778 hektar alan zarar gördü. Bahse konu zarar gören alanların tamamı 1 yıl içeresinde ekiplerce ağaçlandırıldı. 2024 yılı içerisinde ise 16 orman yangınında, 4 bin 158 hektar (41 dönüm) alan zarar gördü. Bu yangınların 4'ü anızdan, 2'si ihmal ve dikkatsizlik, 5'i yıldırım düşmesinden meydana gelirken, 5 yangının ise sebebi tespit edilemedi.