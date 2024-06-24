Eskişehir, Kurban Bayramı tatilinde turistlerin akınına uğradı

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(ESKİŞEHİR) - Şehir turizminin gözde kentlerinden Eskişehir, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde turistlerin akınına uğradı. Başta tematik müzeler olmak üzere turistik merkezler, bot ve gondol turları 107 binden fazla misafiri Eskişehir'in güzellikleri ile buluşturdu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin "Şehir Turizmi" hedefiyle başta müzeler ve tematik parklar olmak üzere hayata geçirdiği şehircilik projeleri, yerli ve yabancı turistlerin şehre olan ilgisini artırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait turistik merkezler, 9 günlük bayram tatilinde 107 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı. Eskişehir'e hayran kaldıklarını ifade eden ziyaretçiler, Tarihi Odunpazarı Bölgesi'ndeki tematik müzeler başta olmak üzere Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı ile burada bulunan turistik merkezler, Kentpark, Porsuk Çayı gondol ve bot turlarına yoğun ilgi gösterdi.

Özellikle Büyükşehir Belediyesi'nin Odunpazarı bölgesinde bulunan tematik müzeleri; Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, Kurtuluş Müzesi, Cam Sanatları Müzesi, Eskişehir Hamam Müzesi, Kent Belleği Müzesi, İmren Erşen Oya Müzesi, Berna Türemen Kedi Sanat Evi ve Ali İsmail Türemen Mavi Sanat Evi ile Zühal Yorgancıoğlu Moda Tasarım Müzesi büyük ilgi görerek tatil süresince 25 bin ziyaretçiyi ağırladı. Müzeler önünde kuyruklar oluşurken, ziyaretçiler bol bol fotoğraf çektirdi.

Ziyaretçilerin yoğun olduğu bir diğer nokta ise Kentpark ile Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı oldu. Ziyaretçilerin parklara büyük ilgi gösterdiğini belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Masal Şatosu'nun 20 bin, Bilim Deney Merkezi'nin 4 bin 264, Sabancı Uzay Evi'nin bin 303, Hayvanat Bahçesi'nin ise 38 bin 73 ziyaretçiyi ağırladığını ifade etti.

Turistlerin vazgeçilmezi olan gondol ve bot turları da büyük ilgi gördü. Ziyaretçiler, şehrin eşsiz manzarasını çektikleri fotoğraflarla ölümsüzleştirdi. Bu kapsamda 6 bin 812 kişi gondol, 5 bin 744 kişi de Esbot ile Porsuk Çayı'nda kent turu yaptı.

Kentpark içerisinde yer alan plaj ise çok sayıda misafirini ağırladı. Kurban Bayramı'nın birinci günü kapılarını ziyaretçilerine açan plaj 5 bin 882 kişiyi misafir ederken, tesiste bulunan olimpik havuz da 614 kişiyi ağırladı.

Türkiye'nin dört bir yanından yerli ve yabancı turistleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Bayramı kentimizde geçiren ve şehir dışından gelen vatandaşlarımız Eskişehir'i gezerek güzel bir bayram geçirdiler. Müzelerimiz, parklarımız, bot ve gondollarımız başta olmak üzere turistik merkezlerimizin böylesine güzel ilgi görmesi mutluluk verici" dedi.