Eskişehir Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 7 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Eskişehir Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 7 Zanlı Gözaltına Alındı

Eskişehir merkezli düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, 6 ilde gerçekleştirilen 70 farklı olayda yaklaşık 5 milyon lira zarara uğrayan vatandaşların mağduriyeti sona erdi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda birçok suç unsuru ele geçirildi.

13.06.2024 12:37
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Eskişehir merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, 7 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları bankadan aradığını söyleyerek kredi çekmek isteyip istemediğini soran, onları kredi çekme işleminde yardımcı olacaklarını belirtip yönlendiren, vatandaşların telefonuna gelen doğrulama kodunu öğrenerek internet bankacılığına girip çektikleri kredi ya da nakit avansları kendi hesaplarına aktaran ve sonrasında mağdurları engellediği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Eskişehir, İstanbul, Van, Mardin, Tekirdağ ve Gümüşhane illerinde aynı yöntemle 70 farklı olay gerçekleştirildiğini ve vatandaşların yaklaşık 5 milyon lira zarara uğradığını belirledi.

Ekiplerce 6 ilde belirlenen 12 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 8 cep telefonu, 48 banka kartı, 13 sim kart, 1 dizüstü bilgisayar, 2 gram altın, 2 yarım gram altın, 1 çeyrek altın bilezik ve 2 tam altın ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Operasyon, Eskişehir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 7 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika

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