Eskişehir Merkezli Fuhuş Operasyonunda 9 Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir merkezli 5 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince "fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini" suçlarını işleyenlere yönelik çalışma kapsamında yakalanan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Eskişehir Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Eskişehir'in yanı sıra Ankara, İstanbul, Ağrı ve Mardin'de polis ekipleri tarafından şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskınlar yapılmış, operasyonda, 10'u Eskişehir'de olmak üzere 18 şüpheli yakalanmıştı.

Ayrıca, 7 araç muhafazaya alınmıştı.