Eskişehir Model Fabrika, mühendis adaylarına her hafta yalın üretim eğitimi veriyor - Son Dakika
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Eskişehir Model Fabrika, mühendis adaylarına her hafta yalın üretim eğitimi veriyor

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Eskişehir Model Fabrika, mühendis adaylarına her hafta yalın üretim eğitimi veriyor
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ESO'ya bağlı Model Fabrika ile ESTÜ işbirliğiyle yürütülen derste mühendis adaylarına her hafta yalın üretim eğitimi veriliyor. Teorik bilgiler uygulamalarla desteklenerek öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sağlanıyor ve üniversite-sanayi işbirliği güçlendiriliyor.

Eskişehir Model Fabrika, üniversite-sanayi işbirliği kapsamında mühendis adaylarına yalın üretim stratejileri ve uygulamaları konusunda eğitim veriyor.

Eskişehir Sanayi Odası'na (ESO) bağlı Model Fabrika ile Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Mühendislik Fakültesi işbirliğiyle yürütülen "Sanayide Yalın Üretim Stratejileri ve Uygulamaları" dersi kapsamında öğrencilerle her hafta bir araya geliniyor.

Teorik bilgilerin uygulamalarla desteklendiği derslerle öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlanırken üniversite ile sanayi arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA
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