Eskişehir Odunpazarı'nda 100 polisin katıldığı denetimde 10 sürücüye para cezası kesildi
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde polis ekiplerince geniş çaplı asayiş ve trafik denetimi yapıldı. Denetimlerde 157 kişi ve 80 araç kontrol edilirken, 10 sürücüye toplam 74 bin 828 lira ceza uygulandı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde polis ekiplerince geniş çaplı asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.
Büyükdere Mahallesi'nde Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından denetim yapıldı.
Asayiş ve trafik yönünden yapılan denetimlerde, 25 ekip ile 100 personel görev aldı.
Uygulamalarda 157 kişi ve 80 araç kontrol edildi.
Kusurlu olduğu belirlenen 10 aracın sürücüsüne 74 bin 828 lira ceza yazıldı.
Kaynak: AA
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