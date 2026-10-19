Eskişehir Odunpazarı\'nda muhtar Gürdoğan, muhtarlar gününde kalp krizine yenildi

Eskişehir Odunpazarı'nda muhtar Gürdoğan, muhtarlar gününde kalp krizine yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Odunpazarı'nda Orta Mahalle muhtarı Erol Erdal Gürdoğan (69), muhtarlar gününde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hastanede hayatını kaybetti. Odunpazarı Muhtarlar Derneği Başkanı olan Gürdoğan'ın ölümü kentte büyük üzüntüye yol açtı.
ESKİŞEHİR'in Odunpazarı ilçesinde mahalle muhtarı Erol Erdal Gürdoğan (69), muhtarlar gününde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Odunpazarı ilçesine bağlı Orta Mahalle'de 3 dönemdir muhtarlık yapan Erol Erdal Gürdoğan, evinde kalp krizi geçirdi. Yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gürdoğan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Gürdoğan, kurtarılamadı. Aynı zamanda Odunpazarı Muhtarlar Derneği Başkanı olan Gürdoğan'ın ölümü, kentte büyük üzüntü yarattı.
Kaynak: DHA
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