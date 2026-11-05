Eskişehir Sivrihisar'da 717 bin 188 lira hibeyle güneş enerjili sulama sistemi kuruldu - Son Dakika
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Eskişehir Sivrihisar'da 717 bin 188 lira hibeyle güneş enerjili sulama sistemi kuruldu

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Eskişehir Sivrihisar\'da 717 bin 188 lira hibeyle güneş enerjili sulama sistemi kuruldu
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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bir üreticiye güneş enerjili sulama sistemi kurulumu için 717 bin 188 lira 55 kuruş hibe desteği sağlandı. Yüzde 70 hibeyle kurulan sistemle sulama ve enerji maliyetlerinin azaltılması, su kaynaklarının daha verimli kullanılması hedefleniyor.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bir üreticiye, güneş enerjili sulama sistemi kurulumu için 717 bin 188 lira hibe desteği sağlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında yürütülen Tasarruflu Tarımsal Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi 2026 yılı 21. etap programından yararlanan üretici Mehmet Tahir Aksoy'a yüzde 70 hibe verildi.

Sivrihisar ilçesi Aktaş Mahallesi'nde 11 dekarlık arazisinde üretim yapan Aksoy'un projesi kapsamında 30 kilovat gücünde derin kuyu motoru ve pompa, 48 güneş paneli ile 129 yağmurlama sulama ekipmanı temin edildi.

Toplam 717 bin 188 lira 55 kuruş hibe desteğiyle kurulan sistem sayesinde sulama ve enerji maliyetlerinin azaltılması, su kaynaklarının daha verimli kullanılması hedefleniyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Eskişehir Sivrihisar'da 717 bin 188 lira hibeyle güneş enerjili sulama sistemi kuruldu - Son Dakika
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