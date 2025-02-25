Eskişehir Tarım Müdürlüğü'nin Deprem Dayanıklılığı İnceleniyor - Son Dakika
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Eskişehir Tarım Müdürlüğü'nin Deprem Dayanıklılığı İnceleniyor

CHP'li İbrahim Arslan, Tarım Bakanı'na Eskişehir İl Tarım Müdürlüğü binasının depreme dayanıklılığını sordu.

25.02.2025 13:53
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(ANKARA) - CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün Sazova Mahallesi Kütahya Yolu üzerindeki hizmet binasının depreme dayanıklılığı ile ilgili bina test ve analizlerinin yaptırılıp yaptırılmadığını sordu.

Milletvekili İbrahim Arslan, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü binasının depreme dayanıksız olduğuna ilişkin endişelerin arttığını, hem personelin hem de binaya hizmet almaya gelenlerin can güvenliklerinin kalmadığını ifade ederek, Sazova Mahallesi Kütahya Yolu üzerindeki hizmet binasının depreme dayanıklılığı ile ilgili bina test ve analizlerinin yaptırılıp yaptırılmadığını TBMM gündemine taşıdı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü binasına ilişkin aynı konuda bilgi almak isteyen Tarım Orkam-Sen'e yanıt verilmediğini belirten Arslan'ın Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya yanıtlaması için yönelttiği sorular şöyle:

"Halihazırda ilimiz Sazova mahallesi Kütahya Yolu üzerinde bulunan hizmet binasının depreme dayanıklılığı ile ilgili herhangi bir kuruma bina test ve analizleri yaptırılmış mıdır? Yapılış tarihi nedir? Rapor müdürlüğünüze hangi tarihte teslim edilmiştir? Söz konusu raporda hizmet binasının depreme dayanıksız olmasına dair bir tespit var mıdır? Raporda hizmet binasının yıkılması, tahliyesi ve/veya güçlendirilmesine ilişkin bir saptama ve öneri bulunmakta mıdır? 2024 Nisan ayında söz konusu raporun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edilmediği ilgili yazışmalardan anlaşılmaktadır. Hal böyleyken aradan geçen 10 aylık süre içinde ne gibi iş ve işlemler yapılmıştır? Yapılmadıysa gerekçesi nedir? Bahse konu binada hizmetlerini sürdüren personelin ve hizmet almaya gelen yurttaşlarımızın can ve mal güvenliği ile çalışma huzurlarının sağlanması konularında herhangi bir önlem alınmış mıdır? Yeni bir hizmet binası yapımı ve/veya hizmet binasının taşınması düşünülmekte midir? 2025 yılı yatırım programında bu konuya ilişkin herhangi bir yatırım projesi ve ödenek aktarımı söz konusu mudur?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Tarım Müdürlüğü'nin Deprem Dayanıklılığı İnceleniyor - Son Dakika

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