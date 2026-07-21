Eskişehir Ticaret Odası\'nın Yeni Binası Açıldı

TİCARET Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Eskişehir Ticaret Odası'nın (ETO) yeni hizmet binası açılışa katıldı.

Eskişehir Ticaret Odası tarafından yapımı tamamlanan yeni hizmet binası düzenlenen törenle açıldı. Açılışa Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ak Parti Eskişehir milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkluoğlu, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ile iş insanları katıldı.

'ESKİŞEHİR, DÜNYA MARKASI'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu açılış konuşmasında Eskişehir'in bir dünya markası haline geldiğini söyledi. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nin 32 milyon metrekarelik alanı ile Türkiye'nin tek parseldeki en büyük ikinci OSB'si olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Eskişehir bugün, Teknoloji Geliştirme Bölgesiyle ve 19 Ar-Ge merkeziyle, ileri teknoloji ürünlerin üretildiği, bir dünya markasına dönüşmüştür. Eskişehir, Ankara-İstanbul ve İstanbul-Antalya karayolu akslarının kesişim noktasındadır. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattının merkezidedir. Eskişehir Hasanbey Lojistik Merkezi 540 bin metrekare alan üzerinde yıllık 1,5 milyon ton taşıma kapasitesine sahiptir. Birinde alt yapı çalışması devam eden 3 OSB'miz bulunuyor. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB), 32 milyon metrekarelik alanı ile Türkiye'nin tek parseldeki en büyük ikinci OSB'sidir. TOBB Sanayi Veritabanına göre; Eskişehir, ülkemizde üretimi olan 4 bin sanayi ürününün 54'ünde, en fazla üretim kapasitesine sahip ildir, Öte yandan 176'sındaki üretim kapasitesiyle Türkiye'de ilk 3'tedir. Bu şehrin farkı, orta-yüksek ve yüksek teknolojili üretim kabiliyetidir" diye konuştu.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan da Eskişehir'in ekonomik anlamda çok büyük bit öneme sahip olduğunu belirterek, "Özel sektörün kurumsal temsilcileri olan odalarımız, bulundukları bölgenin ekonomik kalkınmasına öncülük etmektedirler. Ülkemiz ekonomisinin güçlenmesine, ulusal ve uluslararası ticaretin güçlenmesine katkıda bulunmaktadırlar. Yaklaşık bin yıllık geçmişiyle tarihimizde silinmeyecek olan ahilik kültürümüz devamı niteliğindeki bu odalarımız aynı zamanda meslek ahlakının, disiplinin de dayanışmanın korunması ve geliştirilmesi için hayati öneme sahiptir" dedi.

İHRACAT HEDEFİ

2026 yılının ilk çeyreğinde gayri safi yurtiçi hasılamız 1 trilyon 639 milyar dolar seviyesine yükseldiğini ifade eden Bakan Yardımcısı Gürcan, tüm zamanların rekorunu yenilendiğini söyledi. Haziran ayında ihracatta çok başarılı bir ayı geride bırakıldığını kaydeden Gürcan, "Özellikle ihracatımız 24 milyar 940 milyon dolara ulaştı. Böylece 12 aylık ihracatımıza baktığımızda 278 milyar dolar eşiğini geçtiğini gördük. 2002 yılında ihracatımızın 36 milyar dolar olduğunu görürsek bugün gelinen noktada 282 milyar dolarlık hedefimize sanayicilerimizin de emekleriyle başaracağımıza sonsuz inanıyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Gürcan ve Hisarcıklıoğlu ile beraberindekiler Eskişehir Ticaret Odası'nın yeni hizmet binasının açılışını yaptı. Gürcan ve Hisarcıklıkoğlu daha sonra binayı gezdi.