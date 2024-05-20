Eskişehir, Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi\'nde temsil edilecek üyeleri belirledi

Güncel

(ESKİŞEHİR) - Yeni dönemde Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclisi'nde Eskişehir'i temsil edecek üyelerin belirlendiği seçim, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda yapıldı.

31 Mart Mahalli Yerel Seçimleri sonrası yeni dönemde Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi'nde Eskişehir'i temsil edecek üyeler belirlendi.

TBB Meclis üyelerinin belirlendiği, kırmızı ve beyaz listenin yarıştığı seçimlerin Divan Başkanlığı'nı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce yaparken, divan katipleri Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt oldu.

Divan Başkanı Ayşe Ünlüce, "Bugün seçim için buradayız. Türkiye Belediyeler Birliği'nden gelen yazıyı bizler de ilçe belediye başkanlarımıza gönderdik. Meclis üyelerimizin de katılımıyla seçimi yapıyoruz. Şehrimiz için hayırlı olsun" dedi.

Konuşma sonrası yapılan oylama ile seçimin blok liste halinde yapılmasına karar verildi. Tasnif heyetinde görev almak üzere CHP ve AKP grubundan beşer kişi belirlendi, ardından seçime geçildi.

Oy kullanımının tamamlanmasının ardından sonuçlar açıklandı. Buna göre; 187 oy kullanılan seçimde 2 oy geçersiz sayıldı. Kırmızı liste 97 oy alırken beyaz liste 88 oyda kaldı.