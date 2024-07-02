Eskişehir Valiliği Kamuda İşaret Dili Eğitimi Vererek Engelleri Kaldırıyor

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Eskişehir Valiliği kamuda 'engeli' personeline eğitim vererek kaldırıyor

Valiliğin verdiği eğitimle her kurumda işaret dili bilen personel olacak

İşitme engeli olan bireylerle bu eğitim ile daha iyi iletişim kurulacak

Projenin koordinatörü Eskişehir Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü personeli Deniz Özöğüt:

"Amacımız her kurumda işaret dili bilen en az 1 personelin bulunması"

"İlk etapta 2 grup halinde 63 personele bu eğitimi vereceğiz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Valiliğince Ellerim Sesin Olsun projesi kapsamında, işitme engeli olan vatandaşlarla daha iyi iletişim kurmak için 63 kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan personele eğitim verilmeye başlandı.

Eskişehir Valiliğince, Ellerim Sesin Olsun projesi kapsamında ildeki kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan personellere işaret dili eğitimi verilmeye başlandı. Alanında uzman öğretmenlerce verilen eğitimlerde, kuruma gelen işitme engelli vatandaşlarla daha hızlı ve sağlıklı bir biçimde iletişim kurmayı amaçlanıyor. 2 grup halinde 63 personele eğitimler verilecek. Eğitimler hem teorik hem pratik olarak 2 öğretici eşliğinde sunulacak.

"Grup halinde 63 personelimize bu eğitimi vereceğiz"

Projenin koordinatörlüğünü yürüten Eskişehir Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü personeli Deniz Özöğüt, "Biliyorsunuz ülkemizde 3 milyona yakın işitme ve duyma engelli vatandaşımız bulunmakta. Bizler de günlük hayatta ve kamu kurumlarında bu vatandaşlarımızla her zaman diyalog ve iletişim içerisindeyiz. Eskişehir Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü olarak bizim amacımız işitme engelli vatandaşlarımızın kamu kurum ve kuruluşlarında hizmetlerden faydalanırken, onların dilinden anlayan ve işaret dili bilen personeller yetiştirmekti. Projemizi bu çerçevede hayata geçirdik. Yani amacımız her kurumda işaret dili bilen en az 1 personelin bulunması. İşitme engelli vatandaşlar gittikleri kamu kurumlarından faydalanırken taleplerinde daha hızlı, etkin ve doğru iletişimin sağlanmasını hedefliyoruz. Tabii ki biraz da gönüllere dokunmak. İlk etapta 2 grup halinde 63 personele bu eğitimi vereceğiz. Eğitimlerimiz gönüllü personellere hem teorik hem pratik olarak 2 hocamızla birlikte sürecek.

"Nasıl iletişim kurabileceklerine değineceğiz"

Türk işaret dili eğitmeni ve tercümanı Sedef Ayhan, "Böyle bir projede olmaktan ben de çok mutluyum. Güzel bir proje olacak. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlarının vatandaşlarla daha rahat iletişim kurabilmeleri adına işaret dili eğitimi almaları onlar için pratiğe dökmek açısından daha verimli olacak. Ben Tepebaşı Halk Eğitim Merkezi'nde usta eğiticilik yapıyorum. Türk işaret dili eğitimi veriyorum. Bu şekilde çalışmalarımız ve kurslarımız hep devam ediyor. Derslerimiz konu başlıkları adı üzerinden gidecek. Daha sonra kelimeleri öğrendikçe pratik yapacağız. Cümle kurma çalışmaları olacak. Karşılıklı diyaloglar kuracağız. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların konularına ağırlık vererek vatandaşlarla nasıl iletişim kurabileceklerine değineceğiz" şeklinde konuştu.