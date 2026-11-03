Eskişehir Valiliği sokakta çalıştırılan 6 çocuğu eğitime kazandırdı

Eskişehir'de ekim ayında sokakta çalıştırıldığı veya dilendirildiği tespit edilen 6 çocuk eğitime kazandırıldı.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, sokakta çalıştırılan ve dilendirilen çocuklara yönelik 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında yürütülen çalışmalar kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 21 ihbar ulaştı.

Çalışmalar sonucunda sokakta çalıştırıldığı veya dilendirildiği belirlenen 6 çocuk tespit edildi.

Zorunlu eğitim çağında olduğu belirlenen 6 çocuk, sağlık ve aşı taramasına yönlendirilip eğitime kazandırıldı.