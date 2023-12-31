Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Güvenlik Güçlerini Ziyaret Ederek Yeni Yıllarını Kutladı

ESKİŞEHİR Valisi Hüseyin Aksoy, jandarma, polis, itfaiye ile sağlık çalışanlarını ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Vali Aksoy, yeni yıl kutlamaları için tüm güvenlik tedbirlerinin alındığını ifade ederek, 'Temennimiz huzurlu bir yılbaşı geçirip, 2024'e daha iyi bir şekilde girebilmek. Ben bütün Eskişehir halkının yeni yılını kutluyorum. Sağlıklı, huzurlu bir yıl diliyorum' dedi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, beraberindeki Eskişehir Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Metin Ünlü ile birlikte yılbaşını görevi başında geçiren güvenlik güçlerini ziyaret etti. Kütahya karayolundaki polis uygulama noktasına giden Vali Aksoy, görevli personelin yeni yılını kutladı. Yapılan uygulamalarla ilgili bilgi alan Vali Aksoy, trafikteki araç sürücüleriyle sohbet ederek yeni yıllarını kutladı. Ardından Seyitgazi karayolu üzerindeki Jandarma uygulama noktasına geçen Vali Aksoy ve beraberindekiler, personel ve trafikteki sürücülerle sohbet etti. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı'nı ziyaret eden Vali Aksoy, itfaiye erlerinin yeni yılını kutladı.

Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliğini ziyaret eden Vali Aksoy'u, başhekim Dr. Veli Görkem Pala karşıladı. Binayı gezerek ambulans ekipleriyle ilgili bilgi alan Vali Aksoy, halkın yeni yıla güven ve huzur içerisinde geçirebilmeleri için ilgili birimlerin yoğun gayretleri olduğunu söyledi. Özellikle güvenlik, sağlık, itfaiye hizmetlerinin 24 saat esasına göre tatil olmadan verilmesi gereken hizmetler olduğunu ifade eden Vali Aksoy, 'Bizde bugün görev başında olan polis uygulama noktasındaki polislerimizi ziyaret ettik. Bir başka yoldaki uygulama noktasında görev yapan jandarmamızı ziyaret ettik. Akabinde itfaiye teşkilatımızı ziyaret ettik. Şimdi de 112 Acil Hizmet Servisi sunan birimimizi ziyaret ettik. Buralardaki arkadaşlarımız bugün Eskişehir halkının huzur ve güvenliği için sağlığı için görev başındalar. Herhangi bir durumla karşılaşıldığında anında müdahale edebilmek adına görevlerini sürdürüyorlar. Ailelerinden uzak bu yılbaşını görevlerinin başında geçirecekler. Bizlerde çalışma arkadaşlarımızla onları ziyaret ederek, onların yeni yılını kutladık. Kendilerine ve ailelerine sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl diliyoruz. Özellikle Eskişehir'de halkın huzur ve güven içerisinde yılbaşını geçirebilmeleri için başta güvenlik birimlerimiz olmak üzere her kurumumuz kendi görev alanına giren alanlarda çalışmalarını ortaya koydular. Temennimiz huzurlu bir yılbaşı geçirip, 2024'e daha iyi bir şekilde girebilmek. Ben bütün Eskişehir halkının yeni yılını kutluyorum. Sağlıklı, huzurlu bir yıl diliyorum. 2024'ün, 2023'ten daha iyi bir yıl olması temennisini iletmek istiyorum' şeklinde konuştu. Eskişehir'de yeni yıl tedbirleri kapsamında 2600 kadar jandarma ve polisin görev yaptığı belirtildi. (DHA)