 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Güvenlik Güçlerini Ziyaret Ederek Yeni Yıllarını Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Güvenlik Güçlerini Ziyaret Ederek Yeni Yıllarını Kutladı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, jandarma, polis, itfaiye ile sağlık çalışanlarını ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Vali Aksoy, yeni yıl kutlamaları için tüm güvenlik tedbirlerinin alındığını ifade ederek, 'Temennimiz huzurlu bir yılbaşı geçirip, 2024'e daha iyi bir şekilde girebilmek. Ben bütün Eskişehir halkının yeni yılını kutluyorum. Sağlıklı, huzurlu bir yıl diliyorum' dedi.

31.12.2023 - 20:15,  Güncelleme: 20:18
Abone Ol

ESKİŞEHİR Valisi Hüseyin Aksoy, jandarma, polis, itfaiye ile sağlık çalışanlarını ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Vali Aksoy, yeni yıl kutlamaları için tüm güvenlik tedbirlerinin alındığını ifade ederek, 'Temennimiz huzurlu bir yılbaşı geçirip, 2024'e daha iyi bir şekilde girebilmek. Ben bütün Eskişehir halkının yeni yılını kutluyorum. Sağlıklı, huzurlu bir yıl diliyorum' dedi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, beraberindeki Eskişehir Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Metin Ünlü ile birlikte yılbaşını görevi başında geçiren güvenlik güçlerini ziyaret etti. Kütahya karayolundaki polis uygulama noktasına giden Vali Aksoy, görevli personelin yeni yılını kutladı. Yapılan uygulamalarla ilgili bilgi alan Vali Aksoy, trafikteki araç sürücüleriyle sohbet ederek yeni yıllarını kutladı. Ardından Seyitgazi karayolu üzerindeki Jandarma uygulama noktasına geçen Vali Aksoy ve beraberindekiler, personel ve trafikteki sürücülerle sohbet etti. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı'nı ziyaret eden Vali Aksoy, itfaiye erlerinin yeni yılını kutladı.

Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliğini ziyaret eden Vali Aksoy'u, başhekim Dr. Veli Görkem Pala karşıladı. Binayı gezerek ambulans ekipleriyle ilgili bilgi alan Vali Aksoy, halkın yeni yıla güven ve huzur içerisinde geçirebilmeleri için ilgili birimlerin yoğun gayretleri olduğunu söyledi. Özellikle güvenlik, sağlık, itfaiye hizmetlerinin 24 saat esasına göre tatil olmadan verilmesi gereken hizmetler olduğunu ifade eden Vali Aksoy, 'Bizde bugün görev başında olan polis uygulama noktasındaki polislerimizi ziyaret ettik. Bir başka yoldaki uygulama noktasında görev yapan jandarmamızı ziyaret ettik. Akabinde itfaiye teşkilatımızı ziyaret ettik. Şimdi de 112 Acil Hizmet Servisi sunan birimimizi ziyaret ettik. Buralardaki arkadaşlarımız bugün Eskişehir halkının huzur ve güvenliği için sağlığı için görev başındalar. Herhangi bir durumla karşılaşıldığında anında müdahale edebilmek adına görevlerini sürdürüyorlar. Ailelerinden uzak bu yılbaşını görevlerinin başında geçirecekler. Bizlerde çalışma arkadaşlarımızla onları ziyaret ederek, onların yeni yılını kutladık. Kendilerine ve ailelerine sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl diliyoruz. Özellikle Eskişehir'de halkın huzur ve güven içerisinde yılbaşını geçirebilmeleri için başta güvenlik birimlerimiz olmak üzere her kurumumuz kendi görev alanına giren alanlarda çalışmalarını ortaya koydular. Temennimiz huzurlu bir yılbaşı geçirip, 2024'e daha iyi bir şekilde girebilmek. Ben bütün Eskişehir halkının yeni yılını kutluyorum. Sağlıklı, huzurlu bir yıl diliyorum. 2024'ün, 2023'ten daha iyi bir yıl olması temennisini iletmek istiyorum' şeklinde konuştu. Eskişehir'de yeni yıl tedbirleri kapsamında 2600 kadar jandarma ve polisin görev yaptığı belirtildi. (DHA)

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Güvenlik Güçlerini Ziyaret Ederek Yeni Yıllarını Kutladı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Eskişehir Valiliği, Hüseyin Aksoy, Eskişehir, İtfaiye, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Güvenlik Güçlerini Ziyaret Ederek Yeni Yıllarını Kutladı - Son Dakika


19:41
Hakkari'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Hakkari'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
18:59
İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları
18:09
Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı
17:27
Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı
16:47
Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı
15:54
Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu
15:33
İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
15:12
Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım

Son Dakika
19:41 Hakkari'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
18:59 İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları
18:09 Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı
17:27 Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı
16:47 Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı
15:54 Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu
15:33 İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
15:12 Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım
14:48 Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti
14:48 Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 20:38:26. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Güvenlik Güçlerini Ziyaret Ederek Yeni Yıllarını Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement