Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Yılbaşında Görev Yapan Güvenlik Güçlerini Ziyaret Etti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, kentte yılbaşında görev yapan polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine ziyarette bulundu.

Kütahya ve Seyitgazi yollarındaki jandarma ve polis uygulama noktalarına uğrayan Aksoy, buralarda görevli personelin yeni yıllarını kutladı.

Araçlarıyla yolculuk yapan vatandaşlar ile çocuklarının da yılbaşını tebrik eden Aksoy, ailelere çeşitli hediyeler verdi.

Vali Aksoy, ardından Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile İl Ambulans Servisi Başhekimliğine geçerek yetkililerden kurumların çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Vali Hüseyin Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, ziyaret ettikleri birimlerin bu gece yoğun gayretle çalıştıklarını söyledi.

Bu kurumların 24 saat görev yaptığını vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Buralardaki arkadaşlarımız, Eskişehir halkının huzuru, güvenliği ve sağlığı için görev başındalar. Yılbaşını ailelerinden uzak, görevlerinin başında geçirecekler. Bizler de arkadaşlarımızla onları ziyaret ederek yeni yıllarını kutladık. Kendilerine ve ailelerine sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yıl diliyoruz. Başta güvenlik birimlerimiz olmak üzere her kurumumuz kendi görev alanlarında çalışmalarını ortaya koydular. Temennimiz, huzurlu bir yılbaşı geçirerek 2024'e daha iyi bir şekilde girebilmek. Tüm Eskişehir halkının yeni yılını kutluyor, sağlıklı, huzurlu bir yıl diliyorum."

Ziyarete, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Metin Ünlü de katıldı.

Öte yandan kentte bu gece 2 bin 600 polis ve jandarmanın görev yapacağı bildirildi.