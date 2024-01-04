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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AA'nın 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AA'nın 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katılarak, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceledi ve oy kullandı. Aksoy, fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu belirtti.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AA\'nın \'Yılın Kareleri 2023\' oylamasına katıldı
04.01.2024 - 11:53,  Güncelleme: 11:54
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

AA'nın Eskişehir Bürosunu ziyaret eden Vali Aksoy, AA Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'dan kurumun, yurt içinde ve yurt dışında yaptığı çalışmalara dair bilgi aldı.

Aksoy, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "Haber", "Çevre ve Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde "Doğal Renkler", Haber kategorisinde "Boğazda bir dev", "Spor" kategorisinde "Dünyanın Sultanları" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Aksoy, "Deprem: Umut" kategorisinde "Geriye Bakmadan" ve "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise "Toz Duman" fotoğraflarını seçti.

Oylamaya katılan Aksoy, fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AA'nın 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika
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