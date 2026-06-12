Eskişehir Valisi'nden LGS Mesajı - Son Dakika
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Eskişehir Valisi'nden LGS Mesajı

12.06.2026 09:51
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Vali Yılmaz, LGS'nin önemine rağmen tek belirleyici olmadığını vurgulayıp öğrencilere destek oldu.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, yarın yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi mesaj yayımladı.

Yılmaz, mesajında, öğrencilerin aylarca hazırlandıkları LGS'nin önemli bir sınav olmasına karşın onların hayatlarını belirleyecek tek şey olmadığını belirtti.

Bu sınavın öğrencilerin ne değerini ölçeceğini ne de hayallerinin sınırını çizeceğini dile getiren Yılmaz, "Sizler, sonuç ne olursa olsun aylar boyunca gösterdiğiniz emekle, disiplinle ve mücadeleyle çok önemli bir başarıya zaten imza attınız. Sınav anında heyecanlanabilirsiniz. Sorular beklediğinizden zor gelebilir. İstediğiniz gibi geçmeyen anlar olabilir ama sakın pes etmeyin. Derin bir nefes alın ve bugüne kadar öğrendiklerinize güvenin." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, bilgi kadar özgüvenin de başarı getirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Şunu hiç unutmayın, emek hiçbir zaman boşa gitmez. Belki bugün belki yarın ama verdiğiniz emeğin karşılığını mutlaka bir gün alırsınız. Bu nedenle sonuç ne olursa olsun kendinizi tek bir sınavla değerlendirmeyin. Hayat uzun bir yolculuk. LGS ise bu yolculuktaki duraklardan sadece biri. 55 sınav binasında sınava girecek 9 bin 757 öğrencimize gönüllerindeki sonucu alacakları, huzurlu ve başarılı bir sınav diliyorum. Yolunuz, zihniniz açık, kaleminiz güçlü olsun."

Kaynak: AA

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Papatya Karaçoban Papatya Karaçoban:
    çok doğru söyledi vali bey! bir sınav bizi tanımlamıyor asla! emek emeğe hürmettttt! 0 0 Yanıtla
  • Meltem Özdemir Meltem Özdemir:
    güzel söz söylüyorlar da sonuçta öğrenciler için başarı başarısızlık var işte 0 0 Yanıtla
  • Cihan Sahin Cihan Sahin:
    valla bu lgs sınavı için harcanan paranın ekonomiye katkısı ne kadar acaba devlet bu parayı başka yere kullansaydı daha iyi olmaz mıydı ?? 0 0 Yanıtla
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