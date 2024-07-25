Eskişehir Valisi ve eşi, mevsimlik tarım işçisi çocuklarıyla buluştu

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, mevsimlik tarım işçisi ailelerinin çocuklarıyla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valiliğin koordinasyonunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Gülümsemeyen Çocuk Kalmasın" adlı projesi kapsamında Tepebaşı ilçesi Sakintepe Mahallesi'nde mevsimlik tarım işçisi aileler ve çocukları için düzenlenen etkinlikte Vali Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy'da hazır bulundu.

Şanlıurfa'dan Eskişehir'e gelen çocuklar, mini golf, çuval yarışı, halat çekme gibi oyunlar ve sportif faaliyetlerle eğlendi. Etkinlikte çocuklara süt, kek, dondurma, mısır ve pamuk şeker ikram edildi.

Çocuklar ve aileleri, Vali Aksoy ve eşi Hülya Aksoy ile açık hava sinemasında film izledi.