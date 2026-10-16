Yağmurda okul bahçesindeki Atatürk büstüne şemsiye tutan 11 yaşındaki Alperen: Islanmasına içim el vermedi - Son Dakika
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Yağmurda okul bahçesindeki Atatürk büstüne şemsiye tutan 11 yaşındaki Alperen: Islanmasına içim el vermedi

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Yağmurda okul bahçesindeki Atatürk büstüne şemsiye tutan 11 yaşındaki Alperen: Islanmasına içim el vermedi
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Eskişehir'de 6'ncı sınıf öğrencisi Alperen Macit, teneffüs sırasında yağmurda ıslanan Atatürk büstünün üzerine şemsiyesini tuttu. Çevredekilerin cep telefonuyla çektiği görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Videonun çekildiğini bilmediğini anlatan Alperen, öğretmenlerinin ve ailesinin kendisiyle gurur duyduğunu söyledi.

ESKİŞEHİR'de ortaokul öğrencisi Alperen Macit (11), yağışlı havada okul bahçesindeki Atatürk büstüne şemsiye tuttu. Sanal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede yoğun ilgi gördü. Alperen Macit, "Onu çok fazla seviyorum. Islanmasına içim el vermedi. Bayağı şaşırdım, video çekildiğinden haberim yoktu" dedi.

Eskişehir 30 Ağustos Ortaokulu'nda 6'ncı sınıf öğrencisi olan Alperen Macit, teneffüs zili çaldığında okul bahçesine çıktı. Yağmur yağdığını fark eden Macit, şemsiyesini alıp Atatürk büstü ıslanmasın diye üzerine tuttu. Çevreden görenler, bu anları cep telefonuna kaydetti. Sanal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede yoğun ilgi gördü.

ATAM ISLANMASIN DİYE ŞEMSİYE TUTTU

Bahçeye çıktığında yağmur yağdığını ve büstün ıslandığını gördüğünü belirten Macit, "Tüm arkadaşlarım montlarının kapüşonlarını kapatıp, oyun oynuyordu ve Ata'mın heykeli ıslanıyordu. Ben de Atam ıslanmasın diye onun üstüne şemsiye tuttum. Atamın kalbimde çok büyük bir yeri var. Bir gurur hissiyatı vardı içimde. Atatürk'ü çok seviyorum. Ülkemizi kurdu, ülkemizi ayakta tuttu. Belki o olmasaydı bugün biz burada olmayabilirdik. Onu çok fazla seviyorum. Islanmasına içim el vermedi" dedi.

VİDEODAN HABERİ YOKTU

Videosunun çekildiğinden habersiz olduğunu söyleyen Macit, "Bayağı şaşırdım, video çekildiğinden haberim yoktu. Öğretmenlerim gurur duydu, arkadaşlarım sevindi. Ailem yüksek ihtimalle benimle gurur duydu. Onlar da çok sevindi. Arkadaşlarım, onlar da Atatürk'ü çok seviyorlar. Sevmeye lütfen devam etsinler. Onlar için söylüyorum, Atatürk çok iyi birisi" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Samet66 Uygar Samet66 Uygar:
    Sen geç şemsiyeyi tut. Bende seni çekeyim. Haberlere çıkalım. ;) 1 0 Yanıtla
  • Adsız Murat Adsız Murat:
    Duygulandırdı öyle mi. Allah hepimize akıl fikir versin. Bu ülke niye böyle ya. Bir taraftan islam bayrakları ellerinde her türlü yolsuzluğa bulaşmış birileri birileride haberlerde gördüğümüz hatta Atatürk'e benzeyen birini bulup kıyafet giydirip selamlayan ağlayan birileri. Herkein sevdiği var inandığı var ama niye Dünya'da ki gibi davranmıyoruz. 21.yüzyıla geldik Türkiye'nin durumu değişmez. 0 0 Yanıtla
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