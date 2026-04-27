Eşme Belediye Başkan Vekili Seçimi... CHP Tekirdağ Milletvekili Aygun: CHP'deki Birlik ve Beraberlik Eşme'de Gözler Önüne Serildi

27.04.2026 17:18  Güncelleme: 18:32
Eşme Belediye Meclisi'ndeki Başkan Vekili seçimini yerinde takip eden CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Başkan Vekilliği'ne CHP'nin adayı Zeki Işık'ın seçilmesine ilişkin,  “CHP’deki birlik ve beraberlik Eşme’de gözler önüne serildi” dedi.

Haber: TENZİLE AŞÇI Kamera: ÖZGÜR ŞENGÜL

Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'ın tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından bugün Belediye Meclisi'nde yapılan olağanüstü toplantıda Başkan Vekilliği'ne 7 oyla CHP'nin adayı Zeki Işık seçildi.

Seçimi Meclis Salonu'nda takip eden Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Meclis üyesi olan 7 arkadaşımızı kutluyorum. Gerekeni yaptılar. Disiplin içerisinde, görevi vekaleten yürütecek olan Zeki Işık arkadaşımıza 7'de 7 oy vermeleri büyük mutluluktu. CHP'deki birlik ve beraberlik Eşme'de gözler önüne serildi. Aydın Milletvekilimiz Evrim Karakoz ile dünden beri buradayız. İki günden beri bölgedeydik. İstişareler yaptık. Halkla buluştuk, sorduk ve dinledik. Onlardan almış olduğumuz önerileri Meclis üyelerimiz ve örgütümüzle görüşerek bir rapor hazırladık. Rapor çerçevesinde 7 Meclis üyemizin oyuyla Zeki Işık, Eşme Belediye Başkan Vekilimiz oldu."

İlk iki turda üçte iki çoğunluk isteniyordu. Son turda da salt çoğunluk olan 7 oy yetiyordu. Üçüncü turda 7 arkadaşımız birlik ve beraberlik içinde gerekeni yaptılar. Eşme'de hizmet devam edecek."

Kaynak: ANKA

