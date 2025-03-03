Esnaf ve Emekliler Fiyatlardan Şikayetçi - Son Dakika
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Esnaf ve Emekliler Fiyatlardan Şikayetçi

CHP'li Çakırözer, Eskişehir'de pahalılıktan dert yanan esnaf ve emekli vatandaşları dinledi.

03.03.2025 16:38
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(ESKİŞEHİR) - CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Taşbaşı Çarşısı'nda alışverişe çıkan yurttaşlarla ve esnafla sohbet etti. Çakırözer, "Maalesef esnafımız da, alışverişe çıkan emeklimiz, emekçimiz de fiyatlardan, pahalılıktan dertli. Pazarda olsun, dükkanda olsun gücü yetmiyor vatandaşın" dedi. Çakırözer'in dinlediği bir simitçi "Vatandaş geliyor 'Askıda simit var mı?' diye soruyor. Anneler bir simit alıp onu bölerek çocuklarına yediriyor" derken bir emekli ise, "Sadece 50 liralık peynir alabildim. Bir küçük kalıbın yarısı. Et türü şeyleri zaten hiç alamıyoruz" diye konuştu.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, hafta sonu Eskişehir'de Taşbaşı Çarşısı'nda Ramazan alışverişine çıkan yurttaşları dinledi, satış yapan çarşı esnafıyla selamlaştı.

CHP'li Çakırözer esnaf ziyaretlerinde, "Taşbaşı'nda Ramazan ayı alışverişindeki hemşehrilerimizle sohbet ettik, esnafımızı dinledik. Maalesef esnafımız da, alışverişe çıkan emeklimiz, emekçimiz de fiyatlardan, pahalılıktan dertli. Her şeyin kilosu 500-600 lira olunca anca gramla alışveriş yapabiliyor emekli, dar gelirli. Pazarda olsun, dükkanda olsun gücü yetmiyor vatandaşın. Bolluk, bereket ayı Ramazan ayı emeklimize, emekçimize maalesef bereket getirmedi" açıklamasında bulundu.

"Simit 15 lira. Çok arttı"

Çarşıda simit satan bir esnaf, vatandaşların askıda simit sorduğunu söyleyerek, "Simit 15 lira. Çok arttı. 'Askıda simit var mı?' diye soruyorlar. Biz de yazdık tezgahın önüne. Arada bir hayrına veren oluyor. Alacak gücü olmayınca bir simit alıp, bölenler var. Anne geliyor bir simit alıyor, bölüyor çocuklarına veriyor. Ne yapsınlar" dedi.

"Artık ürünleri kilo ile satamıyoruz"

Bir başka Taşbaşı esnafı ise çareyi ürünleri küçük gramajlı paketler halinde satmakta aradığını söylerken, "Artık ürünleri kilo ile satamıyoruz. Ekonomik olsun, vatandaş alabilsin diye 100-200 gramlık, küçük paketler yaptık. Yoksa vatandaş alamıyor, satış yapamıyoruz" diye konuştu.

"Et türü şeyleri hiç alamıyoruz"

Ramazan alışverişindeki emekliler ise pahalılıktan ve alım güçlerinin düşüklüğünden şikayet etti. Emekliler, "Her şey çok pahalı. Biz emekliler alamıyoruz. Kısıtlı alabiliyoruz. 50 liralık peynir alabildim, bir kalıbın yarısı. Et türü şeyleri hiç alamıyoruz. Fiyatları sabitledik dediler. Hepsi uçtu yine. Bir pazara gidiyoruz en az 700, 800 lira. Bu marketlere bu hükümet ortak mı, hissesi mi var? Bir dur demiyorlar, her gün fiyatlar katlanıyor. Her gün izliyoruz dünyada en yüksek enflasyon bizde" diye dert yandı.

Kaynak: ANKA

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