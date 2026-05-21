Esnaf Vergi Borcu Nedeniyle Kapatma Riskiyle Karşı Karşıya

21.05.2026 12:04
Safranbolu'da bir dönerci, 800 bin lira vergi borcu nedeniyle işletmesini kapatma aşamasına geldi.

(KARABÜK) - CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı'nın saha çalışması kapsamında Safranbolu'da ziyaret ettiği döner esnafı, 800 bin lira vergi borcu olduğunu anlatarak, "Vergi dairesine gittim. Yapılandırma ya da taksitlendirme gelene kadar beklemek istediğimi söyledim. Ancak yüzde 40 ödeme yapmadan işlem yapamayacaklarını söylediler. Ben 100-120 bin lirayı şu an ödeyemem. Yarın defterdarın yanına gideceğim. Eğer oradan da sonuç çıkmazsa en geç cuma günü işletmeyi kapatacağım. Yapacak başka bir şeyim kalmadı" dedi. CHP'li Sarı da, "Bugün bir işletme kapanırsa yarın binlercesi kapanmak zorunda kalacak. Yapılandırmanın bir an önce çıkarılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

CHP Balıkesir Milletvekili Sarı, partisinin 4 Mayıs'ta başlattığı saha çalışmaları kapsamında görev alanı Karabük'te esnaf ziyaretlerini sürdürdü. Sarı, ziyaretleri sırasında, vergi ve sosyal güvenlik borçlarının yapılandırılması taleplerine esnafın olumlu yanıt alamadığını, faiz oranlarının yüksek olduğunu, mevcut şartların esnaf için sürdürülebilir olmadığını belirtti.

Safranbolu ilçesinde esnafla bir araya gelen CHP'li Sarı, yaşanan ekonomik sıkıntıları yerinde dinlediklerini belirterek, "Hangi kapıya gitsek, kime dokunsak isyanla karşı karşıya kalıyoruz" dedi.

Esnaf odalarını da ziyaret ettiklerini ifade eden Sarı, küçük işletmelerin krediye ulaşamadığını, vergi, sigorta ve BAĞ-KUR borçları altında ezildiğini söyledi. Esnaf kefalet kredilerinde yaşanan sorunlara da dikkati çeken Sarı, vatandaşların kredi kullanmakta zorlandığını, kullanılan kredilerin ise büyük bölümünün takibe düştüğünü dile getirdi.

Ziyaret kapsamında küçük esnafın yaşadığı sorunları dinleyen Serkan Sarı, "Bugün küçük esnafımızın yanındayız. Bir dokunuyoruz, bin ah işitiyoruz" ifadelerini kullandı.

"EN GEÇ CUMA İŞLETMEYİ KAPACAĞIM"

Safranbolu'da faaliyet gösteren küçük bir döner işletmesini ziyaret eden Sarı'ya işletme sahibi yaklaşık 800 bin lira borcu bulunduğunu belirtti, vergi borçları nedeniyle büyük çıkmaz yaşadığını söyledi.

Esnaf, Sarı'ya, "Vergi dairesine gittim. Yapılandırma ya da taksitlendirme gelene kadar beklemek istediğimi söyledim. Ancak yüzde 40 ödeme yapmadan işlem yapamayacaklarını söylediler. Ben 100 bin lirayı, 120 bin lirayı şu an ödeyemem. Bu dükkanı nasıl çevireceğim? Kapatsam da borçlarımı ödeyemeyeceğim" dedi.

Banka hesaplarına bloke konulduğunu ve kredi kullanamadığını belirten işletme sahibi, "Yarın defterdarın yanına gideceğim. Eğer oradan da sonuç çıkmazsa en geç cuma günü işletmeyi kapatacağım. Yapacak başka bir şeyim kalmadı" ifadelerini kullandı.

CHP'li Serkan Sarı da esnafın devletten destek beklediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün bir işletme kapanırsa yarın binlercesi kapanmak zorunda kalacak. Yapılandırmanın bir an önce çıkarılması gerekiyor. Esnaf nefes alamıyor. Çalışanın maaşı ödenemiyor, kira ödenemiyor, dükkanı döndürmek için gerekli malzeme bile alınamıyor. Bu dükkanın kapısına kilit vurmak isteyen bir sistemden bahsediyoruz. Gelin bu işe dur deyin."

Kaynak: ANKA

Kanseri yenen minik Zeyd’in en büyük hayali gerçek oldu
Yeni veriler açıklandı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüzünü güldürecek tek il
Raftan indirilen Dorukhan Büyükışık dosyasında eski ilçe emniyet müdürüne gözaltı kararı
Sumud Filosu’ndaki aktivistler Türkiye’ye getiriliyor THY, İsrail’e 3 uçak gönderdi
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
