Esra Doğramacı, bin adet bastırdığı 'Umut' adlı ilk kitabını yayımladı - Son Dakika
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Esra Doğramacı, bin adet bastırdığı 'Umut' adlı ilk kitabını yayımladı

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Esra Doğramacı, bin adet bastırdığı \'Umut\' adlı ilk kitabını yayımladı
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Antalya'da doğuştan yürüme engelli Esra Doğramacı, yaşadıklarını ve hayallerini kaleme aldığı 'Umut' adlı ilk kitabını yayımladı. Kitabından bin adet bastıran Doğramacı, engelli bireylere pes etmemeleri çağrısında bulunarak 'İnsan istedikçe her şeyi başarabilir' dedi.

ANTALYA'da doğuştan yürüme engelli Esra Doğramacı (27), hayatından kesitleri, karşılaştığı zorlukları ve hayallerini kaleme aldığı 'Umut' isimli ilk kitabını yayımladı. Kitabından bin adet bastıran Doğramacı, "İnsan istedikçe her şeyi başarabilir. Yeter ki azmetsin" dedi.

Antalya'da doğuştan serebral palsi nedeniyle vücudunun bazı kaslarında hareket kısıtlılığı yaşayan Esra Doğramacı, yaşadıklarını kitaba dönüştürmek için harekete geçti. Topluma faydalı olmayı amaçladığını belirten Doğramacı, bu süreçte çevresinden çeşitli soru ve şüphelerle karşılaştığını söyledi. 2022 yılında yazmaya başladığı, 2023'te tamamladığı kitabını yayımlayabileceğine ve geniş kitlelere ulaşabileceğine inanmayanlar olduğunu aktaran Doğramacı, "Ama ben önce Allah'a, sonra kendime inandım ve bu yolculuğa çıktım" diye konuştu.

YAŞADIKLARINI VE HAYALLERİNİ KALEME ALDI

'Umut' isimli kitabında yaşanmışlıklarını anlattığını belirten Doğramacı, engellilik durumunun yanı sıra karşılaştığı zorluklara ve hayallerine de yer verdiğini ifade etti. Doğuştan yürüme engelli olmasının hayatını zaman zaman zorlaştırdığını dile getiren Doğramacı, ailesinin desteğiyle mücadelesini sürdürdüğünü kaydetti. Kitabına 'Umut' adını vermesinin nedenini de anlatan Doğramacı, umut etmenin kendisi için önemli anlam taşıdığını söyledi. Özgürlüğüne kavuşmayı ve hayallerini gerçekleştirmeyi beklediğini belirten Doğramacı, yaşadıklarından yola çıkarak bu ismi seçtiğini ifade etti.

'İLK KİTABIM AMA SON OLMAYACAK'

Yazarlık yolculuğunun ilk kitabıyla sınırlı kalmayacağını vurgulayan Doğramacı, yeni kitaplar yazmayı ve daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediğini belirtti. Hayatında karşılaştığı zorluklara rağmen yoluna devam ettiğini anlatan Doğramacı, engelli bireylere de pes etmemeleri çağrısında bulundu. Doğramacı, "Her hayatın bir zorluğu var ama Allah'a inanırsan Allah yol açıyor. Hiç kimse pes etmesin, hayallerinin peşinden gitsin. İnsan istedikçe her şeyi başarabilir. Yeter ki azmetsin" dedi.

Hedeflerinin başında insanlara faydalı olmanın geldiğini söyleyen Doğramacı, kitabının daha fazla okuyucuya ulaşmasını istiyor. Sevdiği yazarları takip ettiğini de belirten Doğramacı, kendi yaşıtı olan yazar Dilara Keskin ile tanışmayı çok istediğini dile getirdi.

Kaynak: DHA
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