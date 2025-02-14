Eşref ve Heybet Gönültaş Çiftine Sevgililer Günü Ziyareti - Son Dakika
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Eşref ve Heybet Gönültaş Çiftine Sevgililer Günü Ziyareti

Eşref ve Heybet Gönültaş Çiftine Sevgililer Günü Ziyareti

Gönüllüler, 64 yıllık evli Eşref ve Heybet Gönültaş çiftini huzurevlerinde ziyaret etti.

14.02.2025 12:19
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Van'da sosyal sorumluluk kampanyaları yürüten gönüllüler, 64 yıldır evli olan Eşref ve Heybet Gönültaş çiftini kaldıkları huzurevinde ziyaret ederek "Sevgililer Günü"nü kutladı.

Van'da 1961 yılında "evet" diyerek aynı yastığa baş koyan 90 yaşındaki Eşref ve eşi 80 yaşındaki Heybet Gönültaş çifti, evliliklerinde 64 yılı geride bıraktı.

Çocukları olmayan Gönültaş çifti, 3 yıl önce aldıkları kararla yaşamlarını Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Edremit Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sürdürmeye başladı.

Huzurevinde de birbirlerini ilk günkü gibi aşkla seven ve destekleyen çift, yarım asırdan fazladır sürdürdükleri evlilikleriyle çevresine örnek oluyor.

Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları Komitesi ile Dünyayı İyilik Kurtaracak Topluluğu gönüllüleri de çifte sürpriz yaparak, "Sevgililer Günü"nü çiçek ve pastayla kutladı.

Sürpriz karşısında duygulanan çift, gönüllü gençlere sarılarak teşekkür etti.

"Birbirimizi hiç kırmadık"

Eşref Gönültaş, AA muhabirine, eşiyle 3 yıldır huzurevinde kaldıklarını söyledi.

64 yıldır evlilik hayatında eşini hiç kırmadığını belirten Gönültaş, şunları kaydetti:

"Allah'ıma binlerce şükürler olsun, sağlıklı bir şekilde hayatıma devam ediyorum. Evliliğimizin üzerinden yıllar geçmesine rağmen birbirimizi hiç kırmadık. İnsanlara sevgi ve saygı çerçevesinde bir evlilik yapmalarını tavsiye ediyorum. Boşanmayı hiç düşünmedim. Huzurevine geldiğimde onun da gelmesini sağladım. Van'da evim vardı sattım ve birlikte hacca gittik."

Keyifli vakit geçirdiklerini dile getiren Gönültaş, "Çocuklar bizleri ziyaret ettikleri için çok mutlu olduk. Merhametleri artsın diye onlara dua ediyorum. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin." dedi.

Kocasının kendisine yıllardır çok iyi baktığını anlatan Heybet Gönültaş ise "Allah'ın takdiri çocuklarımız olmadı. Kocamın evlenmesini istedim ama beni bırakıp evlenmek istemedi. Birlikte hayatımızı sürdürüyoruz. Onun için çok mutluyum." diye konuştu.

"Çiftimizin aşklarına tanıklık ettik"

Dünyayı İyilik Kurtaracak Topluluğu'nun Kurucusu Neslihan Erdoğan da huzurevinde kalan ve 64 yıllık evli olan Gönültaş çiftini, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla ziyaret ettiklerini belirtti.

Erdoğan, "Çiftimizin aşklarına tanıklık ettik. Evlilikle ilgili nasihatler aldık. Onlar da deneyimlerini gençlere aktardı. Fotoğraflarına özel çerçeve ve bir tane pasta yaptırdık. Mutlu olduklarını düşünüyoruz. Onlardan edindiğimiz tavsiyelerle, inşallah biz de uzun vadeli birliktelikler sürdürebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eşref ve Heybet Gönültaş Çiftine Sevgililer Günü Ziyareti - Son Dakika

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