Eşrefoğlu Camii Günü Yarışmasında Dereceye Giren Öğrencilere Ödülleri Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eşrefoğlu Camii Günü Yarışmasında Dereceye Giren Öğrencilere Ödülleri Verildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen Eşrefoğlu Camii Günü yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Törende konuşan Beyşehir Müftüsü Veysel Kükrek, Eşrefoğlu Camii'nin UNESCO dünya kültür mirası listesine girdiğini hatırlatarak, camiye yönelik kültür faaliyetleri düzenlendiğini belirtti. Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar ise caminin dünya çapında tanınırlığının artacağını ve bölgeye turist sayısının artmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

12.06.2024 14:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Eşrefoğlu Camii Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Tarihi Eşrefoğlu Camii önünde gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Beyşehir Müftüsü Veysel Kükrek, Eşrefoğlu Camisi'nin geçtiğimiz yıl UNESCO'nun dünya kültür mirası asıl listesine girdiğini hatırlatarak, UNESCO'nun bundan dolayı bazı talepleri olduğunu söyledi.

Bu taleplerden birisinin de tarihi camiye yönelik kültür faaliyetleri düzenlenmesi olduğunu ifade eden Kükrek, "Bu yıl Eşrefoğlu Camii Günü kapsamında 725'inci yılını kutlamış olduk camimizin. Bu kapsamda bu talepler doğrultusunda Beyşehir İlçe Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ilçe kaymakamlığımızın önderliğinde camimizin kültür çalışmalarına katkı sağlamak adına bir yarışma düzenledik. Bu yıl ilkini 26 Mayıs'ta kutladığımız Eşrefoğlu Cami Günü'nde gerçekleştirdik. Liseler arası kara kalem ve ortaokul öğrencileri arasında da fotoğraf çekme yarışması düzenledik. Bu yarışmalarda dereceye giren öğrencilerimize para ödüllerini vermek üzere bu törende bir araya gelmiş bulunuyoruz. " dedi.

Törene katılan Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar da, UNESCO dünya kültür mirası asıl listesine alınan Eşrefoğlu Camisi'nin sadece bölge için değil, artık hem Türkiye hem de tüm dünya için önemli bir tarihi eser niteliği taşıdığını dile getirdi.

Akpınar konuşmasının devamında, "Tarihi camimizin dünya listesine girmesi hem tanınırlığı hem de bilinirliği açısından çok faydalı olacaktır. Artık biliyorsunuz Beyşehir özellikle yeni yolların ve tünellerin de açılmasıyla birlikte önemli bir kavşak noktası haline geldi, yerli ve yabancı ziyaretçileri artmaya başladı. Bu organizasyonun da faydalı olacağını düşünüyorum, emeği geçelere, katılım gösteren öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Yapılan konuşmaların ardından yarışmalarda dereceye giren isimlere ödülleri verildi.

Kaynak: AA

Beyşehir, Akpınar, Unesco, turist, Dünya, Konya, Cami, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşrefoğlu Camii Günü Yarışmasında Dereceye Giren Öğrencilere Ödülleri Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
18:23 İstanbul’da İBB öğrenci yurt ücretlerine yüzde 50 zam İstanbul'da İBB öğrenci yurt ücretlerine yüzde 50 zam
18:09 Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak
17:07 Ateşkes yine çıkmaza girdi Hamas kabul etti, bu sefer ABD silahların susmasına yanaşmıyor Ateşkes yine çıkmaza girdi! Hamas kabul etti, bu sefer ABD silahların susmasına yanaşmıyor
21:04 Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi
21:02 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş’tan ayrılıyor İmzaların atılması an meselesi! Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş'tan ayrılıyor
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
19:47 Akşener’in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi Akşener'in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi
19:21 UEFA’dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı UEFA'dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 22:16:35. #1.11#
SON DAKİKA: Eşrefoğlu Camii Günü Yarışmasında Dereceye Giren Öğrencilere Ödülleri Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement