Eşrefpaşa Hastanesi 2024'te 337 Bin Muayene Hizmeti Verdi

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(İZMİR) - Türkiye'nin ilk belediye hastanesi olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, bu yıl polikliniklerde 337 bin 67 muayene hizmeti verdi, bin 578 cerrahi müdahalede bulundu. Evde Bakım Birimi ise 44 bin 327 ev ziyareti yaparak şifa dağıttı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2024 yılında Eşrefpaşa Hastanesi ve Evde Bakım Birimi ile binlerce İzmirliye sağlık hizmeti verdi. 30 polikliniğinde 337 bin 67 muayene hizmeti sunan Eşrefpaşa Hastanesi'nde bin 578 cerrahi müdahale yapıldı. Evde Bakım Hizmetleri kapsamında 44 bin 327 ev ziyaretinde bulunulurken, pansuman ihtiyacı olan 2 bin 65 hasta, 27 bin 522 kez ziyaret edildi.

Ek hizmet binası ile daha çok kişiye ulaşılacak

Türkiye'nin ilk belediye hastanesi olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nde 74 uzman hekim, 17 pratisyen hekim, altı diş hekimi ve 214 hekim dışı sağlık personeli çalışıyor. Hastanede acil tıp, aile hekimliği, anestezi, çocuk cerrahi, çocuk sağlığı ve hastalıkları, dermatoloji, diş hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, genel cerrahi, göğüs hastalıkları, göz sağlığı ve hastalıkları, iç hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, kardiyoloji, kulak burun boğaz hastalıkları, nöroloji, ortopedi ve travmatoloji, plastik cerrahi, psikiyatri, üroloji, radyoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon, uyku hastalıkları, GETAT (akupunktur, ozon ve mezoterapi) ve diyabet, obezite, menopoz, meme, romatoloji ile sigara bırakma polikliniği hizmetleri veriliyor. Eşrefpaşa Hastanesi ek hizmet binası inşaatında da çalışmalar hızla devam ediyor. Ek hizmet binasında 34 hasta yatağının yer alacağı odalar, ikinci basamak yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan yoğun bakımı, 6 ameliyat salonu, acil servis, kafeterya ve toplantı salonu olacak.

Yatan hasta sayısı 5 bin 466

Bu yıl Eşrefpaşa Hastanesi'nin yatan hasta sayısı 5 bin 466 oldu. Radyolojik görüntüleme sayısı ise 53 bin 206. Biyokimya, mikrobiyoloji, seroloji, patoloji, kan transfüzyonu olmak üzere toplam tetkik sayısı 738 bin 432'ye ulaştı. 20 yataklı Palyatif Bakım Merkezi'nden 2024 yılında 285 hasta faydalandı. Yoğun bakımda 266 hasta, endoskopi ünitesinde 500 hasta tedavi gördü. 2 uzman hekim, 5 pratisyen hekimin görev aldığı acil servise bu yıl 47 bin 895 başvuru yapıldı.

3 yataklı Uyku Bozuklukları Merkezi'nden yıl içinde 829 hasta faydalanırken, uyku polikliniğinin yıl içindeki hasta sayısı da 2 bin 803 olarak gerçekleşti. Eşrefpaşa Hastanesi merkez binada 8 bin 133, Buca Semt Polikliniği'nde 2 bin 105 ve Karşıyaka hizmet biriminde 2 bin 91 hasta ağız ve diş sağlığı tedavisi gördü. Karşıyaka hizmet biriminde bu yıl ayrıca 15 bin 981 poliklinik muayenesi yapılırken, Buca Semt Polikliniği'nde ise 22 bin 761 poliklinik muayenesi yapıldı.

Çağrı merkezinden 81 bin 970 görüşme yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Birimi ise 15 araç, sekiz hekim, bir diş hekimi, iki fizyoterapist, 27 paramedik, hemşire ve hasta bakım personeli ile hizmet veriyor. Birim tarafından merkez, Bayraklı, Kemalpaşa, Karaburun, Tire ve Ödemiş şubeleri ile il genelinde İzmirlilere kapsamlı hizmet sunuluyor. Bu kapsamda sağlık hizmeti, kişisel bakım hizmeti, mini onarım hizmeti veriliyor. Bu hizmetten kronik hastalıkları nedeniyle yürüyemeyen ve yatağa bağımlı hastalarla ev içerisinde kısıtlı mobil hastalar, bası yarası olan hastalar, Alzheimer- Demans hastaları, terminal dönem palyatif bakım hastaları, ileri derecede kas hastaları ve yatağa bağımlı, spastik ve engelli çocuk hastalar faydalanıyor. Ekipler yerinde hasta muayenesi, laboratuvar tetkikleri için kan ve örnek alma, mama, bez ve ilaç raporlarının çıkarılması, beslenme tüpü ve sonda değişimleri, yerinde uzman hekim değerlendirmesi, evde yapılabilecek fizyoterapi hizmetleri, evde diş hekimi muayenesi ve evden hastaneye nakil hizmeti sunuyor. Ayrıca psikolojik destek hizmeti, kişisel bakım hizmeti, kuaför hizmeti, ev temizliği hizmeti ile küçük onarım destek hizmeti de sağlanıyor. Bu yıl çağrı merkezinden 81 bin 970 görüşme yapıldı, 5 bin 558 yeni kayıtlı hasta girişi oluşturuldu.