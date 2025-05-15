Eşrefpaşa Hastanesi'nde Hemşirelik Sempozyumu Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eşrefpaşa Hastanesi'nde Hemşirelik Sempozyumu Düzenlendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası kapsamında 'Dönüşümün Kalbinde Hemşirelik Sempozyumu' düzenledi. Sempozyumda, emekli hemşireler ve hemşire adayları bir araya geldi, sağlık sistemindeki zorluklar ve hemşirelik mesleğinin geleceği üzerine konuşmalar yapıldı.

15.05.2025 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası kapsamında Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi iş birliği ile "Dönüşümün Kalbinde Hemşirelik Sempozyumu" düzenledi. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) yapılan sempozyumda, Eşrefpaşa Hastanesi'nde görev yapan emekli hemşireler ile hemşire adayları da bir araya geldi.

12-18 Mayıs Hemşireler Haftası'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi ve Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi tarafından "Dönüşümün Kalbinde Hemşirelik Sempozyumu" düzenlendi. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) Küçük Salon'da yapılan sempozyuma, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi hemşireleri ile hastaneden emekli hemşirelerin yanı sıra İzmir Tınaztepe Üniversitesi'nde (İZTÜ) öğrenim gören hemşire adayları da katıldı.

"Hemşire, kız kardeş demek"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram, modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale olsa da ondan yüzlerce yıl önce de hemşirelik mesleğinin yapıldığını ve hemşireliğin kadim bir meslek olduğunu anlattı. Hemşire kelimesinin aynı zamanda kız kardeş demek olduğunu hatırlatan Bayram, "Hasta olan bir insana bu kadar bakım, ancak kız kardeş gibi bir akrabalık bağı olan biri tarafından yapılır" dedi. Başhekim Doç. Dr. Başak Bayram, iki yıl Eşrefpaşa Hastanesi'nde görev alan Alman hemşire Margot Konrat'ın çalışma izninin uzatılmasına ilişkin 1934 ve 1937 tarihli ve dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk imzalı iki belgeyi de konuşması sırasında ekrana yansıttı.

"Eşrefpaşa Hastanesi ile gurur duyuyoruz"

Eşrefpaşa Hastanesi'nin 117 yıllık tarihi hakkında da bilgi veren Bayram, "Biz bir kişinin fazla çalışmasıyla değil, yeterince çalışmasıyla ilgileniyoruz. Hasta bakımının kalitesine odaklıyız. Bizden öncekiler bize öyle bir ekol vermişler ve biz o ekolü sürdürüyoruz. Yıllar içinde bütün bu kültürü yaşatmışız, bugüne kadar sürdürmüşüz. Bu bizim gurur duyduğumuz bir şey ve biz önümüzdeki yıllarda bunu geliştirerek geleceğe taşımak niyetindeyiz. Eşrefpaşa Hastanesi, Türkiye'nin döner sermayesi olmayan tek hastanesi. Umarız büyük hastaneler yapmak yerine toplumun temel ihtiyaçlarına cevap verebilen ve iyi hemşirelik bakımı ile tıbbi bakımı harmanlayan ikinci basamak hastanelerin sayısı artar ve daha rahat çalışma ortamlarında çalışılma şansı olur" diye konuştu.

"Sağlıklı kalamıyoruz"

Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ebru Melek Benligül, "Sağlığın korunması ve geliştirilmesi, hastalanan bireyin sağlığına kavuşturulması için tüm ortamlarda kesintisiz hizmet vermek hedefiyle mesleğe başlıyoruz. Halkımızın hak ettiği nitelikli hemşirelik bakımını sunmak istiyoruz. Ancak ne yazık ki her geçen gün halkımızın sağlıklı olmaktan bizler de arzu ettiğimiz, inandığımız kaliteli sağlık hizmetinden uzaklaşıyoruz. Sağlık hizmetini ticaretin konusu olarak gören, sağlık değil hastalık üreten bir sağlık sisteminde sağlıklı kalamıyor, halkımızı sağlıklı kılamıyoruz. Bizleri yok sayan; eğitimimizi, uzmanlığımızı, meslek kimliğimizi, emeğimizi görmeyen, yasa ve yönetmeliğimizi hiçe sayan bir sistemde bizler sağlıklı kalamıyor, halkımızı sağlıklı kılamıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Eşrefpaşa Hastanesi hemşireleri olarak şanslıyız"

Eşrefpaşa Hastanesi Başhemşiresi Gülçin Akın ise "Hemşirelik, özveri, sevgi, bilgi ve vicdan ile yapılan bir meslektir. Maalesef ülkemizde hemşireler çok zor koşullarda çalışmakta, hak ettiği değeri görememektedir. Ancak bizler İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nde etik ilkelerle, uygun çalışma koşullarında, benimseyici, destekleyici ve saygılı bir ortamda çalıştığımız için çoğu meslektaşlarımızdan şanslıyız. Genç meslektaşlarım; sizler geleceğin ışığısınız. Sizlerin vicdanı, enerjisi, bilgisi ile biz daha çok yükseleceğiz. Bizler geçmişten aldığımız mirasla geleceğin aydınlığında daha birçok insanın hayatına dokunacağız" sözlerine yer verdi.

İki başlık altında konuşuldu

İZTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nden Prof. Dr. Fisun Şenuzun Aykar moderatörlüğünde düzenlenen sempozyumda, Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ebru Melek Benligül, "Tükenmişlikten Umuda: Hemşirelikte Yeni Bir Yol Haritası", Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nden Prof. Dr. Şafak Dağhan ise "Yarınları İnşa Etmek: Hemşirenin Dönüştürücü Gücü" başlıklarında konuşma yaptı. Etkinlikte, emekli hemşireler de sahneye çıkarak duygularını paylaştı. Sempozyum, Eşrefpaşa Hastanesi hekimleri, hemşireleri ve sağlık çalışanlarının halk oyunu gösterisi ile sona erdi.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Eşrefpaşa Hastanesi, Hemşireler Haftası, Etkinlikler, Sempozyum, Hastane, Eğitim, Sağlık, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşrefpaşa Hastanesi'nde Hemşirelik Sempozyumu Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni trafik cezaları Meclis’te, araç kullanırken telefonla konuşanlar servet ödeyecek Yeni trafik cezaları Meclis'te, araç kullanırken telefonla konuşanlar servet ödeyecek
Fenerbahçe’nin yıldızlarına zorla getirilme kararı Fenerbahçe'nin yıldızlarına zorla getirilme kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özgür Özel’e teşekkür Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özgür Özel'e teşekkür
Erdoğan, “PKK’nın silah bırakmasından bize ne“ diyen Bahar Feyzan’a fena yüklendi Erdoğan, "PKK'nın silah bırakmasından bize ne?" diyen Bahar Feyzan'a fena yüklendi
Yabancı kuralı yine değişti TFF’den takımların elini kolunu bağlayacak madde Yabancı kuralı yine değişti! TFF'den takımların elini kolunu bağlayacak madde
MasterChef’in eski jüri üyesi siyasete atılarak CHP’ye katıldı MasterChef'in eski jüri üyesi siyasete atılarak CHP'ye katıldı
Diddy’nin kız arkadaşına şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin tamamı yayınlandı Diddy'nin kız arkadaşına şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin tamamı yayınlandı
Erdoğan’dan belediye statülerinde değişiklik sinyali Kayyum istisna hale gelecek Erdoğan'dan belediye statülerinde değişiklik sinyali! Kayyum istisna hale gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 4’lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4'lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj
Trump’tan İstanbul’daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye’ye gelebilirim Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim
Trump,Şara’dan Suriye’deki terör gruplarını sınır dışı etmesini istedi Trump,Şara'dan Suriye'deki terör gruplarını sınır dışı etmesini istedi

09:58
Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte PKK’nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları
09:40
Putin, İstanbul’daki müzakerelere katılacak heyetle toplantı yapmış
Putin, İstanbul'daki müzakerelere katılacak heyetle toplantı yapmış
08:42
Dünyanın gözü bu zirvede Rus heyeti İstanbul’a ulaştı
Dünyanın gözü bu zirvede! Rus heyeti İstanbul'a ulaştı
08:28
AK Parti’den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal: Suçlu muamelesi yapmak doğru olmaz
AK Parti'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal: Suçlu muamelesi yapmak doğru olmaz
07:46
AK Parti düğmeye bastı Örgüt adına işlenen suçlara ayar geliyor
AK Parti düğmeye bastı! Örgüt adına işlenen suçlara ayar geliyor
15:09
Temiz hava almak istediğini söyleyen yolcu uçağın acil çıkış kapısını açtı
Temiz hava almak istediğini söyleyen yolcu uçağın acil çıkış kapısını açtı
14:59
Survivor’da olay yaratan görüntü Acil durum konseyi toplandı
Survivor'da olay yaratan görüntü! Acil durum konseyi toplandı
14:51
Bella Hadid, Cannes Film Festivali’nde yırtmaçlı elbisesi ile göz kamaştırdı
Bella Hadid, Cannes Film Festivali'nde yırtmaçlı elbisesi ile göz kamaştırdı
14:47
Bu da oldu 6’lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
14:46
Sürücüsüz otonom taksi hizmeti Türkiye’ye geliyor
Sürücüsüz otonom taksi hizmeti Türkiye'ye geliyor
14:30
Gelecek Partisi’nden istifa eden Konya Milletvekili Hasan Ekici, AK Parti’ye katıldı
Gelecek Partisi'nden istifa eden Konya Milletvekili Hasan Ekici, AK Parti'ye katıldı
14:27
Trump’tan ilk açıklama: Şara’yla görüşmem çok iyiydi
Trump'tan ilk açıklama: Şara'yla görüşmem çok iyiydi
14:04
Ayşe Kulin’den çarpıcı yorum: Aylin’i FETÖ’cülerin öldürmüş olabileceğini tahmin ediyorum
Ayşe Kulin'den çarpıcı yorum: Aylin'i FETÖ'cülerin öldürmüş olabileceğini tahmin ediyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 10:37:54. #7.12#
SON DAKİKA: Eşrefpaşa Hastanesi'nde Hemşirelik Sempozyumu Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.