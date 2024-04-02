YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Estonya Başbakanı Kallas, NATO'nun yeni Genel Sekreteri olma yolunda en önemli aday - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Estonya Başbakanı Kallas, NATO'nun yeni Genel Sekreteri olma yolunda en önemli aday

Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ın ABD, Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya'nın desteğiyle NATO'nun yeni Genel Sekreteri olma yolunda en önemli aday olduğu iddia edildi. Kallas'ın Ukrayna'ya güçlü desteği ve Rusya'ya dair analitik açıklamalarıyla uluslararası basında göze çarpması, NATO'nun bir sonraki lideri olmasının gündeme geldiğini gösteriyor.

02.04.2024 10:49  Güncelleme: 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ın ABD, Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya'nın desteğiyle NATO'nun yeni Genel Sekreteri olma yolunda en önemli aday olduğu iddia edildi.

Estonian World adlı çevrim içi dergi, Kallas'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in halefi olma konusunda ABD, Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya'nın desteğini aldığını yazdı.

Ukrayna'ya güçlü desteği ve Rusya'ya dair analitik açıklamalarıyla uluslararası basında göze çarpan Kallas'ın, NATO'nun bir sonraki lideri olmasının gündeme geldiğini paylaşan Estonian World dergisi, yakın geçmişte favori aday olarak görülen Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin ülkenin savunma harcamalarındaki zayıf sicili nedeniyle gündemden düştüğünü aktardı.

Estonya Kamu Yayıncılığı ERR'de, Aralık 2023'te yapılan haberde, Kallas'ın ABD'nin başkenti Washington'daki temaslarına yer verilerek Stoltenberg'in görev süresinin gelecek yıl sona ermesinin ardından NATO'nun genel sekreteri olmakla ilgilenebileceğini bildirmişti.

Haberde, ABD'de POLITICO Savunma Zirvesi'nde konuşan Kallas'a, Stoltenberg'in görev süresinin sona ermesinin ardından gelecek yıl NATO'nun bir sonraki genel sekreteri olmakla ilgilenip ilgilenmeyeceğinin sorulması üzerine Kallas'ın "evet" yanıtını vermesine dikkat çekilmişti.

Eski Norveç Başbakanı Stoltenberg, 2014'ten bu yana NATO Genel Sekreteri olarak görev yapıyor ve görev süresi dört kez uzatıldı.

46 yaşında bir avukat olan Kallas, Ukrayna'nın Avrupa'daki en güçlü destekçilerinden ve Avrupa Birliği ve NATO içinde Rusya'nın en sert eleştirmenlerinden biri olarak dikkati çekiyor.

Kallas, diğer konuların yanı sıra NATO'ya, Rusya'ya sınırı olan üç Baltık ülkesi Estonya, Letonya ve Litvanya için daha kapsamlı bir savunma planı sunması için baskı yapmıştı.

Kaynak: AA

Birleşik Krallık, Almanya, Ukrayna, Estonya, Fransa, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Estonya Başbakanı Kallas, NATO'nun yeni Genel Sekreteri olma yolunda en önemli aday - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • TÜBA Başkanı: Terörle mücadele için uluslararası işbirliği ve etkili çözümler gerekiyor
    11:18 TÜBA Başkanı: Terörle mücadele için uluslararası işbirliği ve etkili çözümler gerekiyor

    TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, teröre karşı mücadelenin uluslararası işbirliği yapılması ve etkili çözümler geliştirilmesi gerektiğini belirterek, 'Terörizm, Terör Suçları ve İnfaz Hukuku' kitabının terörizmin doğasını, tarihini, nedenlerini ve sonuçlarını anlamak için derinlemesine analiz sunduğunu ifade etti.

  • Otizmli genç masa tenisi şampiyonu oluyor
    11:18 Otizmli genç masa tenisi şampiyonu oluyor

    Tekirdağ'da yaşayan 15 yaşındaki Ata Çağdaş Türközü, spor sayesinde geleceğe umutla bakıyor. Otizm tanısı konulan Türközü, yüzme ve masa tenisiyle gelişim göstererek Türkiye şampiyonu oldu. Şimdi ise hedefi Avrupa şampiyonluğu.

  • Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Halı Saha Futbol Turnuvası Şampiyonu Belli Oldu
    11:16 Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Halı Saha Futbol Turnuvası Şampiyonu Belli Oldu

    Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen Halı Saha Futbol Turnuvası'nın şampiyonu Milas Orman İşletme Müdürlüğü oldu. Final maçında Bölge Müdürlüğü takımıyla karşı karşıya gelen Milas takımı, 4-1'lik skorla galip gelerek turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuvanın üçüncülüğünü ise Köyceğiz işletmesi elde etti.

  • Denizlili Girişimci Fındık Kabuğundan Nargile Kömürü Üretiyor
    11:16 Denizlili Girişimci Fındık Kabuğundan Nargile Kömürü Üretiyor

    Denizli'de bulunan bir girişimci, Hindistan cevizi kabuğundan yapılan nargile kömürüne alternatif olarak fındık kabuğundan kömür üretmeye başladı. Bülent Öztürk adlı girişimci, fındık kabuğu ve çeşitli meyve çekirdekleriyle yaptığı denemeler sonucunda en yakın ürünü elde etti ve ihracat yapmaya başladı. Öztürk, fındık kabuğundan yapılan nargile kömürünü restoranlara, köftecilere, balıkçılara ve kokoreççilere satmaktadır.


10:46 Seçim sonuçlarına itiraz süresi başladı 2 il ve 5 ilçe için başvuru yapıldı Seçim sonuçlarına itiraz süresi başladı! 2 il ve 5 ilçe için başvuru yapıldı
10:18 Belediyenin seçimde kaybetmesinin ardından iftar çadırı açılmadı Belediyenin seçimde kaybetmesinin ardından iftar çadırı açılmadı
10:01 Sinan Oğan’ın lüks malikanesi ilk kez görüntülendi: Burası 1 milyon dolardan fazla eder Sinan Oğan'ın lüks malikanesi ilk kez görüntülendi: Burası 1 milyon dolardan fazla eder
07:46 Özgür Özel: Erken seçim çağrısı yapmayacağım, buna halkımız karar verecek Özgür Özel: Erken seçim çağrısı yapmayacağım, buna halkımız karar verecek
01:00 Erdoğan ’’Topal ördek’’ demişti, dengeler değişti İşte İBB Meclisi’nde yeni koltuk dağılımı Erdoğan ''Topal ördek'' demişti, dengeler değişti! İşte İBB Meclisi'nde yeni koltuk dağılımı
11:05 Erdal Beşikçioğlu, CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu Erdal Beşikçioğlu, CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu
10:54 Murat Sancak’a demediğini bırakmadı Patrick Kluivert’tan aylar sonra gelen itiraflar Murat Sancak'a demediğini bırakmadı! Patrick Kluivert'tan aylar sonra gelen itiraflar
10:22 Tarihi gün geldi çattı Fenerbahçe olağanüstü genel kurulu bugün toplanıyor Tarihi gün geldi çattı! Fenerbahçe olağanüstü genel kurulu bugün toplanıyor
10:11 FAST işlem limitleri artırıldı FAST işlem limitleri artırıldı
10:07 İsrail saldırısında yardım kuruluşu çalışanları da öldü İsrail saldırısında yardım kuruluşu çalışanları da öldü
10:02 İETT şoförü hem telefonla oynadı hem otobüs sürdü İETT şoförü hem telefonla oynadı hem otobüs sürdü
09:58 Aydilge, kemiğindeki yırtık nedeniyle ameliyat oldu Aydilge, kemiğindeki yırtık nedeniyle ameliyat oldu
09:58 Dolar, euro ne kadar oldu İşte kurların son durumu Dolar, euro ne kadar oldu? İşte kurların son durumu
09:34 Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiye ödemeleri bugün başlıyor Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiye ödemeleri bugün başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2024 11:18:12. #1.11#
SON DAKİKA: Estonya Başbakanı Kallas, NATO'nun yeni Genel Sekreteri olma yolunda en önemli aday - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement