ESTÜ Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ESTÜ Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti

ESTÜ Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti
01.06.2025 22:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Teknik Üniversitesi, 2024-2025 mezunları için tören düzenledi. Öğrenciler, aileleriyle gururla mezuniyetlerini kutladı.

Eskişehir Teknik Üniversitesinden (ESTÜ) 2024-2025 akademik yılında mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

ESTÜ Stadyumu'nda düzenlenen tören, Rektör Prof. Dr. Adnan Özcan, rektör yardımcıları, yönetim kurulu ve senato üyeleri ile akademisyenlerin, öğrenci velilerini ve katılımcıları selamlamasıyla başladı.

Yaklaşık 2 bin 700 öğrenci, alanda yürüyerek katılımcıları selamladı. Daha sonra öğrenciler tarafından TEKNOFEST için tasarlanan araçların geçişi yapıldı.

Törende pilotaj bölümünden bir öğrenci tarafından selamlama uçuşu gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve gönüllülerden oluşan "Bando Es-Es" grubu eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yeni ve eski mezunlar adına konuşmalar yapıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Özcan, son sınıf öğrencilerini hayata uğurladıkları güzel ve anlamlı günü, aileleriyle paylaşmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Ailelerin, çocuklarının çok daha güzel ve refah bir dünyada yaşaması için yıllardır gayret gösterdiğini belirten Özcan, "Öğrencilerimizin bu önemli başarısındaki payınız ölçülemeyecek kadar büyük. Onlara verdiğiniz destek, gösterdiğiniz fedakarlık ve güven için sizlere minnettarız. Eskişehir Teknik Üniversitesinin tüm personeli olarak bizler bu fedakarlıklarınızın bize yüklediği sorumluluklarının farkındayız. Kendi çocuklarımız gibi görerek sizlerin emanetine sahip çıktık. Çıkmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Üniversitenin tüm imkanları seferber ederek ailelerin kurduğu hayallerin gerçekleşmesi için çabaladıklarını vurgulayan Özcan, şunları kaydetti:

"Bugün evlatlarınızla gurur duyma ve geleceğe umutla bakma günüdür. Bundan sonra bizim ve mezun olan kıymetli öğrencilerimizin kıymetli ailelerinin yapacağı en önemli şeyin onlara güvenmek özellikle üniversitemizde edindikleri bilgi birikimini hayata geçirebilmeleri için onları desteklemeye devam etmek olduğunu bir kez daha ailelerimize hatırlatmak isterim."

Rektör Özcan, konuşmasının ardından üniversite, fakülte ve bölüm birincilerine hediyelerini takdim etti. Öğrenciler temsili diplomalarını almalarının ardından keplerini havaya fırlatarak mezuniyetlerini kutladı.

Tören, konser etkinliğiyle devam etti.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Rektör, Güncel, Eğitim, Yaşam, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESTÜ Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinop’ta kaçak avlanan 363 kalkan balığı vatandaşa dağıtıldı Sinop'ta kaçak avlanan 363 kalkan balığı vatandaşa dağıtıldı
Pazarcıdan tartıştığı kadına yumruk Pazarcıdan tartıştığı kadına yumruk
Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni ormanda uyuşturucu madde ile birlikte bulundu Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni ormanda uyuşturucu madde ile birlikte bulundu
Naci Görür’den Bingöl’deki 4.4 büyüklüğündeki depremle ilgili uykuları kaçıracak uyarı Naci Görür'den Bingöl'deki 4.4 büyüklüğündeki depremle ilgili uykuları kaçıracak uyarı
Görenler gözlerine inanamadı Arda Güler’in fiziği büyüledi Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi
Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş’a geri döneceğini açıkladı: Orada oynamak istiyorum Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş'a geri döneceğini açıkladı: Orada oynamak istiyorum
Rusya’ya akılalmaz biçimde girmişler İşte Ukrayna’nın dron saldırısının detayları Rusya'ya akılalmaz biçimde girmişler! İşte Ukrayna'nın dron saldırısının detayları
Şarkıcı ve çalgıcılara mesleki standart geliyor Şarkıcı ve çalgıcılara mesleki standart geliyor
Formula 1’de İspanya Grand Prix’sini kazanan isim belli oldu Formula 1'de İspanya Grand Prix'sini kazanan isim belli oldu
Genç kızı darp edip özür dilettiler, o anları sosyal medyada paylaştılar Genç kızı darp edip özür dilettiler, o anları sosyal medyada paylaştılar
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

14:49
Savaşı sonlandırmayı hedefleyen Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı İstanbul’da başladı
Savaşı sonlandırmayı hedefleyen Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı İstanbul'da başladı
13:46
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
11:33
Aracından inerek diğer sürücüye bıçak çekti Genç kız “Baba gidelim“ diye yalvardı
Aracından inerek diğer sürücüye bıçak çekti! Genç kız "Baba gidelim" diye yalvardı
11:10
Böyle bir ölüm şekli yok Sadece 1 kişi kurtuldu, o da arkasına bakmadan kaçtı
Böyle bir ölüm şekli yok! Sadece 1 kişi kurtuldu, o da arkasına bakmadan kaçtı
21:14
Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu
Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu
20:42
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
20:33
Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı
Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı
20:32
Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti
Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti
20:19
Bir zamanlar Fenerbahçe’deydi Damien Comolli, Juventus’un yeni genel müdürü oldu
Bir zamanlar Fenerbahçe'deydi! Damien Comolli, Juventus'un yeni genel müdürü oldu
19:52
Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak
Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak
19:45
Alves Kablo, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
Alves Kablo, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
19:41
14 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü, annesini yaraladı
14 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü, annesini yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2025 15:13:14. #7.13#
SON DAKİKA: ESTÜ Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.