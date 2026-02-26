Erdal Beşikçioğlu'ndan "Yolsuzluk" İddialarına Yanıt: "Gerekli Hukuki İşlemler Başlatılmış Olup Sorumlular Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulmuştur" - Son Dakika
Erdal Beşikçioğlu'ndan "Yolsuzluk" İddialarına Yanıt: "Gerekli Hukuki İşlemler Başlatılmış Olup Sorumlular Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulmuştur"

26.02.2026 15:13  Güncelleme: 15:46
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'ın belediyede yolsuzluk yapıldığına yönelik iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Beşikçioğlu, "Belediyemiz, Etimesgutlu hemşehrilerimizin gösterdiği teveccühe layık olma sorumluluğuyla şeffaf ve sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetlerini yerine getirmeye devam edecektir" dedi.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'ınbir televizyon programında dile getirdiği Etimesgut Belediyesi'nde yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin olarak belediye binası önünde basın açıklaması yaptı. Beşikçioğlu'na Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve belediye meclis üyeleri de eşlik etti.

"BELEDİYEMİZ TARAFINDAN GEREKLİ HUKUKİ İŞLEMLER BAŞLATILDI"

Konuya ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını belirten Beşikçioğlu şöyle konuştu: "Bugün burada Etimesgut Belediyesi hakkında bir televizyon yayınında ortaya atılan ve gerçeği yansıtmayan iddialara ilişkin olarak Belediyemiz tarafından gerekli hukuki işlemler başlatılmış olup sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu bildirmek için toplanmış bulunuyoruz. Bahse konu yayında yer alan mesnetsiz iddialar yalnızca Belediyemizin kurumsal saygınlığını değil, aynı zamanda belediye meclis üyelerimizin tamamını hedef alan bilinçli bir olumsuz algı oluşturma çabasıdır. Bu nedenle CHP belediye meclis üyelerimiz de ilgili kişi ve yayınlara karşı bireysel hukuki haklarını kullanmışlardır.

"BELEDİYEMİZ ŞEFFAF VE SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA HİZMETLERİNİ YERİNE GETİRMEYE DEVAM EDECEKTİR"

Etimesgut Belediyesi; şeffaflık, hesap verebilirlik ve hukuk devleti ilkelerine bağlı bir yerel yönetim anlayışıyla faaliyetlerini sürdürmekte olup, tüm hizmet ve işlemlerini kamu denetim organlarının gözetimine açık, mevzuata uygun ve şeffaf bir biçimde yürütmektedir. Söz konusu gazetenin, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve iftira suçunun unsurlarını içeren beyanlarının, kurumsal itibarımızı zedelemeye yönelik, ideolojik söylemlerden ibaret olduğu açıktır. Ayrıca, ilgili yayın kuruluşunun bu asılsız suçlamalar hakkında tekzip ve düzeltme yükümlülüğünü ivedilikle yerine getirmesi beklenmektedir. Belediyemiz, Etimesgutlu hemşehrilerimizin gösterdiği teveccühe layık olma sorumluluğuyla şeffaf ve sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetlerini yerine getirmeye devam edecektir."

DİLEKÇEDEN: HALKI YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA SUÇUNUN UNSURLARI OLUŞTU

Öte yandan suç duyurusu dilekçesinde, Şamil Tayyar'ın televizyon yayınındaki sözlerinin ardından Etimesgut Belediyesi ve Belediye Meclis üyeleri hakkında sosyal medyada asılsız paylaşımlar yapıldığı, Belediye Meclis üyeleri ve meclis üyelerinin hedef haline getirildiği ve vatandaşlar nezdinde onlara duyulan güvenin zedelendiği ifade edildi. Dilekçede, Tayyar'ın açıklamalarıyla Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinde düzenlenen "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunun unsurlarının oluştuğu ileri sürüldü.

Tayyar, ilgili yayında, "Bu konuda samimiyetiniz varsa, Etimesgut Belediyesi'ne bir bakın, oradaki imar çalışmalarına... Genel Merkez ile işbirliği halinde yapılıyor. İmar Dairesi'nin başındaki adamı Allah rızası için İstanbul'dan kim getirdi? Genel Merkez'deki ilgili arkadaş bunu biliyor. Etimesgut'ta hala harıl harıl hırsızlık ve yolsuzluk var" iddiasında bulunmuştu.

Kaynak: ANKA

Erdal Beşikçioğlu, Şamil Tayyar, Milletvekili, AK Parti, Güncel

