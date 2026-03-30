Etimesgut Belediyesi'ne operasyonla ilgili Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk açıklama
Etimesgut Belediyesi'ne operasyonla ilgili Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk açıklama

30.03.2026 11:04
Etimesgut Belediyesi'ne yapılan ve 4 kişinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu açıklama yaptı. Beşikçioğlu, "Daha önce belediyemiz tarafından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan şikayet üzerine Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı işlemleri yapıldı" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Etimesgut Belediyesi'ne yapılan operasyonda zimmet suçu iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada "Sayıştay denetimlerinde Etimesgut Belediyesi ile iştiraki Etimkent A.Ş.’nin hesaplarında tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin 'Zimmet' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüphelinin gözaltına alındığı" bildirildi.

Başsavcılık açıklaması şöyle:

"Sayıştay Başkanlığı tarafından Etimesgut Belediye Başkanlığında yapılan 2025 yılı hesap ve işlemleri olağan denetimleri sırasında, Etimesgut Belediyesi aşevi, yemek alımı ve dağıtımı işlemleri ile Etimkent A.Ş’nin hesap bilgilerinde tespit edilen usulsüzlükler yönünden düzenlenen raporlar üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından zimmet suçundan başlatılan soruşturma kapsamında;

Sermayesinin tamamı Etimesgut Belediye Başkanlığına ait iştirak şirketi Etimkent A.Ş. Genel Müdürü M.Ç, Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü A.C., Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Mutemeti S.K ve Etimkent A.Ş kasa sorumlu personeli H.B. isimli şüpheliler hakkında Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararları ve Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen talimatlara istinaden 30.03.2026 tarihinde şüphelilerin ikametlerinde ve işyerlerinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemi yapılmış, tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmekte olup soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında ayrıca bilgi verileceği hususu, Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 30.03.2026"

BAŞKAN BEŞİKÇİOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Gözaltılar üzerine Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu bir basın açıklaması yaptı. Beşikçioğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce belediyemiz tarafından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan şikayet üzerine Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde ve sermayesinin tamamı belediyemize ait olan ETİMKENT A.Ş'de görevli bazı çalışanlarımızla ilgili gözaltı ve arama kararları alındığı kamuoyuna açıklanmıştır. Konu daha önce Belediyemiz Teftiş Müdürlüğü müfettişleri tarafından tespit edilerek savcılığa yapılan suç duyurusuyla ilgili olup belediyemize herhangi bir şekilde operasyon yapıldığı şeklinde algılanacak siyasi bir durum sözkonusu değildir. Belediyemiz tarafından daha önce başlatılan soruşturma neticesinde adı geçen memurlarımızdan S.K. daha önce belediyemiz tarafından görevinden uzaklaştırılmış olup sözkonusu personel 11.09.2025 tarihinde belediyemiz ve şirketlerimiz tarafından müşteki sıfatıyla savcılığımıza şikayet edilmiştir. Sürmekte olan adli işlemler belediyemiz tarafından da takip edilmektedir. Süreç içerisinde ayrıntılı açıklamalar belediyemiz tarafından kamuoyuna şeffaf biçimde paylaşılacaktır."

Son Dakika Güncel Etimesgut Belediyesi'ne operasyonla ilgili Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk açıklama - Son Dakika

    Yorumlar (1)

  Erhan BOSTAN Erhan BOSTAN:
    açıklama yapmasa ortalik karıştırdı
