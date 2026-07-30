Etimesgut'ta Hizmet Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Etimesgut'ta Hizmet Vurgusu

Etimesgut\'ta Hizmet Vurgusu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ebru Keyvan, belediyenin hukuki sürecini takip ederek hizmete devam ettiklerini açıkladı.

'HİZMET ETMEYE DEVAM EDİYORUZ'

Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Keyvan, belediyeye yönelik operasyonun ardından belediye binası önünde açıklama yaptı. Keyvan, süreci hukukun üstünlüğü, adalet ve masumiyet karinesi çerçevesinde yakından takip ettiklerini belirterek, "Yargı süreçlerinin şeffaf, tarafsız ve hukuka uygun şekilde yürütülmesi kamu vicdanının en önemli beklentisidir. Soruşturmanın siyasi tartışmalardan uzak, yalnızca hukuk ilkeleri doğrultusunda sonuçlandırılması gerektiğine inanıyoruz. Başta Belediye Başkanımız Sayın Erdal Beşikçioğlu olmak üzere belediye başkan yardımcılarımızın, belediye meclis üyelerimizin ve belediyede beraber çalıştığımız mesai arkadaşlarımızın daima yanındayız. Belediye Başkanlığımız, Belediye Meclis üyelerimiz ve belediye çalışanlarımızla birlikte Etimesgut halkımıza kesintisiz olarak hizmet etmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Etimesgut'ta Hizmet Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya’da Kumamoto eyaletini vuran deprem sonrası AVM’de patlama: 3 ölü Japonya'da Kumamoto eyaletini vuran deprem sonrası AVM'de patlama: 3 ölü
90 yaşındaki kadının, oğlu tarafından icra yoluyla evinden çıkarılmak istendiği iddia etti 90 yaşındaki kadının, oğlu tarafından icra yoluyla evinden çıkarılmak istendiği iddia etti
Zelenskiy, Macron ile telefonda görüştü Zelenskiy, Macron ile telefonda görüştü
Malazgirt’in 955 yıllık gizemi çözülüyor: İl kez gün yüzüne çıkarıldı Malazgirt'in 955 yıllık gizemi çözülüyor: İl kez gün yüzüne çıkarıldı
Siyasi ayıbın böylesi: CHP’den ayrılıp parti tabelasını çöpe attılar Siyasi ayıbın böylesi: CHP'den ayrılıp parti tabelasını çöpe attılar
İran, Trump’ı çileden çıkardı: Onların canına okuyacağız İran, Trump'ı çileden çıkardı: Onların canına okuyacağız
Mamak Belediye Başkanı CHP’den istifa etti Mamak Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
Çorum’da kadınların kavgası kamerada Çorum’da kadınların kavgası kamerada
İmzalar atıldı Hakan Çalhanoğlu’nun kuzeni de artık Süper Lig’de İmzalar atıldı! Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni de artık Süper Lig'de

14:34
Siyaseti bırakan Davutoğlu’nun “Erdoğan“ hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
Siyaseti bırakan Davutoğlu'nun "Erdoğan" hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
14:31
Raflardan toplatılan ünlü Türk maden suyu markasından açıklama var
Raflardan toplatılan ünlü Türk maden suyu markasından açıklama var
14:06
Erdal Beşikçioğlu’nu zora sokacak dosya Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler
Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokacak dosya! Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler
13:29
CHP’deki “paralı figüran“ iddialarının ardından Timur Soykan ve Fatih Altaylı ifadeye çağrıldı
CHP'deki "paralı figüran" iddialarının ardından Timur Soykan ve Fatih Altaylı ifadeye çağrıldı
13:22
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın ölümü sonrası yürek yakan görüntü
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölümü sonrası yürek yakan görüntü
13:19
Tuncay Sonel’in mal varlığı ortaya çıktı: O maaşla bu serveti nasıl yaptın Vali Bey
Tuncay Sonel'in mal varlığı ortaya çıktı: O maaşla bu serveti nasıl yaptın Vali Bey?
12:29
9 ildeki tüm cep telefonlarına acil uyarı mesajı: Duman gördüğünüzde 112’yi arayın
9 ildeki tüm cep telefonlarına acil uyarı mesajı: Duman gördüğünüzde 112'yi arayın
12:26
İmam babanın en zor görevi Askerlik çağındaki oğlunun cenaze namazını kıldırdı
İmam babanın en zor görevi! Askerlik çağındaki oğlunun cenaze namazını kıldırdı
11:48
Araç muayenesinde 20 yıllık dönem sona eriyor Kart komisyonu bitiyor, yapay zeka geliyor
Araç muayenesinde 20 yıllık dönem sona eriyor! Kart komisyonu bitiyor, yapay zeka geliyor
11:41
Önce emlakçıyı sonra kendini vurdu Dehşet anları anbean kamerada
Önce emlakçıyı sonra kendini vurdu! Dehşet anları anbean kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 14:46:53. #7.13#
SON DAKİKA: Etimesgut'ta Hizmet Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.