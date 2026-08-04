Etiyopya'da Ağaç Dikme Etkinliği - Son Dakika
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Etiyopya'da Ağaç Dikme Etkinliği

Etiyopya\'da Ağaç Dikme Etkinliği
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Milyonlarca kişi Etiyopya'da 800 milyon fidan dikmeyi hedefleyen etkinliğe katıldı.

ADDİS ABABA, 4 Ağustos (Xinhua) -- Etiyopya'da aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu milyonlarca kişi, pazartesi günü ülke genelinde düzenlenen ağaç dikme etkinliğine katıldı. Etkinlikte, bir günde 800 milyon fidan dikilerek rekor kırılması hedeflendi. Etkinlik, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed tarafından 2019'da başlatılan simgesel öneme sahip Yeşil Miras Girişimi kapsamında düzenlendi. Etiyopya'da bu yıl yağış mevsiminde toplam 8 milyardan fazla fidan dikilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Xinhua

Etiyopya, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

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