Etiyopya Hükümeti, AB\'nin Vize Kısıtlamasına Tepki Gösterdi

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Etiyopya hükümeti, Avrupa Birliği (AB) Konseyinin Etiyopya vatandaşlarına yönelik vize kısıtlaması kararına tepki gösterdi.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nebiyu Tedla, ülkesine yönelik vize kısıtlamasına ilişkin açıklama yaptı.

Tedla, AB Konseyi tarafından alınan vize kısıtlaması kararına "adil" olmadığını belirterek tepki gösterdi.

Addis Ababa'daki birkaç büyükelçiliğin, Dünya Basın Günü münasebetiyle yaptığı açıklamayı da eleştiren Tedla, bu tür adımların "kabul edilebilir diplomatik uygulamalarla uyumsuz" olduğunu vurguladı.

AB Konseyi, 29 Nisan'da aldığı kararla, Etiyopya hükümetinin AB ülkelerinde yasa dışı kalan vatandaşlarının geri dönüşlerine yardım etmemesini gerekçe göstererek, vizelerin işleme alınması için bekleme sürelerini 15 günden 45 güne çıkarılmasına karar vermişti.

Kararla Etiyopyalılar, AB ülkelerine birden fazla giriş için vize alamayacak. Diplomatik ve hizmet pasaportu taşıyan Etiyopyalılar ise vize ücretlerinden muaf olmayacak.