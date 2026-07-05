Etiyopya, Kahve İhracatında Rekor Gelir Elde Etti - Son Dakika
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Etiyopya, Kahve İhracatında Rekor Gelir Elde Etti

Etiyopya, Kahve İhracatında Rekor Gelir Elde Etti
05.07.2026 11:05
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Etiyopya, 2025-2026 mali yılında kahve ihracatından 3 milyar dolar gelir elde etti.

ADDIS ABABA, 5 Temmuz (Xinhua) -- Etiyopya, 2025-2026 mali yılında kahve ihracatından 3 milyar dolarlık rekor bir gelir elde etti.

Etiyopya Kahve ve Çay Kurumu Genel Müdürü Adugna Debela cuma günü yaptığı açıklamada, bu başarının küresel piyasalarda yüksek talep gören ve daha yüksek fiyatlardan alıcı bulan kaliteli ve özel kahve ihracatı sayesinde elde edildiğini belirtti.

Ortadoğu'daki çatışmaların bölgeye ve Uzak Doğu'ya kahve sevkiyatı ile lojistik operasyonları aksattığını vurgulayan Debela, "Bu zorlu şartlara rağmen böylesine önemli bir sonuç elde etmek bizim için gurur verici" dedi.

Etiyopya kahvesinin geçen yıl 6 bin dolar olan ton fiyatının bu yıl 7 bin 500 dolara yükseldiğini belirten Debela, küresel piyasada kahvenin kilogram fiyatı geçen yıl 4 dolarken bu yıl 2,4 dolara gerilemesine rağmen Etiyopya'nın diğer ihracatçı ülkelere kıyasla yüzde 40 daha yüksek fiyat elde ettiğini vurguladı.

Etiyopya'nın kahve ihracatında Suudi Arabistan, Almanya ve Çin'in ilk üç sırada yer aldığını belirten Debela, gelecek beş yıl içinde yıllık kahve ihracatı gelirini 6 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Orta Doğu, Etiyopya, İhracat, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

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