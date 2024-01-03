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Etiyopya, Somaliland ile imzalanan mutabakat zaptının hiçbir ülkeyi etkilemeyeceğini bildirdi - Son Dakika
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Etiyopya, Somaliland ile imzalanan mutabakat zaptının hiçbir ülkeyi etkilemeyeceğini bildirdi

Etiyopya hükümeti, Somaliland ile imzalanan mutabakat zaptına ilişkin yazılı açıklama yaparak, bu anlaşmanın hiçbir ülkeyi etkilemeyeceğini belirtti. Açıklamada, Etiyopya'nın denize ve limanlara erişiminin amaçlandığı ve egemenlik ihlali olmadığı vurgulandı. Somali'nin bu anlaşmayı reddetmesiyle birlikte Etiyopya'nın Kızıldeniz sahillerine erişim sağlama girişimi bölgesel tansiyonu artırdı.

Etiyopya, Somaliland ile imzalanan mutabakat zaptının hiçbir ülkeyi etkilemeyeceğini bildirdi
03.01.2024 - 19:33,  Güncelleme: 19:35
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Etiyopya, Kızıldeniz'e erişim sağlamak için Somaliland ile imzalanan mutabakat zaptının hiçbir ülkeyi etkilemeyeceğini bildirdi.

Etiyopya hükümeti tarafından Somaliland ile imzalanan mutabakat zaptına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Etiyopya ile Somaliland arasında deniz erişim işbirliğine yönelik imzalanan mutabakat zaptının hiçbir ülkeyi etkilemeyeceği belirtildi.

Atılan adımla güvenin sarsılmadığına ve ihlal edilen herhangi bir yasanın bulunmadığına işaret edilen açıklamada, mutabakat zaptıyla Etiyopya'nın denize ve limanlara erişiminin amaçlandığı kaydedildi.

Etiyopya hükümetinin açıklaması, "egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlal edildiğini" öne süren Somali'nin mutabakat zaptını reddetmesi ve geçersiz olduğunu belirtmesinden sonra geldi.

Etiyopya hem ticari hem de askeri olarak kıyıları kullanabilecek

Etiyopya ile Somaliland arasında, 1 Ocak'ta, liman kullanımı ve denize erişim için mutabakat zaptı imzalanmıştı. Mutabakat zaptı, Etiyopya'nın hem ticari hem de askeri olarak Somaliland kıyılarında faaliyet yürütmesine izin veriyor.

Somaliland Başkanı Musa Bihi Abdi, anlaşmanın tamamlanmasıyla Etiyopya'nın kendilerini "bağımsız" olarak tanıyacağını söylemişti.

Etiyopya'nın Kızıldeniz sahillerine erişim sağlamak için Somaliland'la yaptığı anlaşma, son yıllarda tırmanışa geçen bölgesel tansiyonu yeniden yükseltti.

Öte yandan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, komşusu Etiyopya'nın Somaliland'la yaptığı deniz erişimi anlaşmasının hiçbir hükmü olmadığını belirterek, "Somali'de size (Etiyopya'ya) verilebilecek hiçbir şey yok." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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