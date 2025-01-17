Etiyopya ve İran İşbirliğini Güçlendiriyor

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Etiyopya Meclis Başkanı Tagesse Chafo ile İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, iki ülke parlamentoları arasındaki işbirliğini güçlendirme taahhüdünde bulundu.

Yerel basında yer alan haberlere göre, İran Meclis Başkanı Kalibaf ve beraberindeki heyet, resmi ziyaret için başkent Addis Ababa'ya geldi.

Kalibaf ve beraberindeki heyet, Addis Ababa Bole Uluslararası Havalimanı'nda Etiyopya Meclis Başkanı Chafo ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Birtukan Ayano tarafından karşılandı.

Chafo, yaptığı açıklamada, Kalibaf'ın ziyaretinin iki ülke arasındaki işbirliğini daha da güçlendireceğini belirtti.

Ülkesiyle İran arasındaki köklü diplomatik ilişkilere ve güçlü sosyokültürel bağlara dikkati çeken Chafo, mevcut koşullar ve fırsatların ikili ilişkilerin gelişmesine olanak tanıdığını söyledi.

Kalibaf da iki ülke arasındaki işbirliğini artırma konusundaki kararlılığını yineledi.

Chafo ve Kalibaf, iki ülke parlamentoları arasındaki işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldı.

Ziyaret kapsamında Kalibaf'ın, kalkınma projelerini incelemesi ve üst düzey hükümet yetkilileriyle bir araya gelerek ikili ve çok taraflı işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.