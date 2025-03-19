Etiyopyalı Öğrenciler Depremde Türk Halkıyla Birlikte

Türkiye'de eğitim gören Etiyopyalı öğrenciler, 6 şubat depremlerinin acısını paylaştıklarını, Türk halkıyla birlik olduklarını anlattı.

Anadolu Ajansının (AA) " Afrika'nın Türkiye'deki Yüzleri" başlıklı dosya haberinin ikincisinde, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde yardımlarıyla Türk halkının yanında olan Etiyopyalı öğrenciler, o günlerde yaşadıklarını aktardı.

Türiye'de Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler okuyan Hayat Bikana Beydi, 6 Şubat depremlerinin herkesi çok üzdüğünü belirterek, "Etiyopyalılar derneği olarak bir sürü faaliyetlerde bulunduk. Etiyopyalıların Türkiye'de birçok derneği var. Bu dernekler aracılığıyla, bağış, kıyafet ve emek yardımları yapıldı. Maddi destekler de yaptık." dedi.

Televizyondan, sosyal medyada paylaşılan görüntülerden yaşananları takip ettiklerini ifade eden Beydi, "Çok üzücüydü. Çok zordu. Hava soğuktu. Burada soğukları hissettiğimde oradaki insanlar nasıl yaşıyor diye düşünüyordum." şeklinde konuştu.

Beydi, ??????? İstanbul'da topladıkları bağışların koordinasyonuna yardımcı olduğunu anlatarak, "Yaptığınız her faaliyetten bir şeyler öğreniyorsunuz. O zaman da birlik olmayı öğrendik. İnsanlara iyilik yapmak güzel bir duygu veriyor hem de tecrübe kazandırıyor. İlerleyen zamanlarda daha iyisini yapabilmek için uğraşıyorsunuz." açıklamasında bulundu.

Türkiye'de okumaya lisedeyken karar verdiğini aktaran Beydi, "Türkiye anne gibidir. Sadece bir ülke değil tüm insanları dünya üzerinde toplayan bir ülke." ifadesini kullandı.

"Sadece binalar değil, gönüller de sarsılmıştı"

Türkiye'ye 4 yıl önce gelen ve şimdi üniversite okuyan Aymen Shekuri Osman da Türkiye'ye ilk önce turist olarak geldiğini ve daha sonra kalmaya karar verdiğini söyledi.

Osman, 6 Şubat depremlerinin çok üzücü olduğunu kaydederek, "O zaman gördüğüm şeylerden çok etkilendim. İnsanlar çok zor zamanlar geçirdiler. O görüntüleri şimdiye kadar unutmuyorum ve oradaki insanlara saygı duyuyorum. Zor zamanlar geçirdiler." diye konuştu.

Maddi manevi ne şekilde yardımda bulunabilecekleri üzerine kafa yorduklarını aktaran Osman, "Para topluyorduk ve büyüklerimiz arabalara kıyafet battaniye gibi şeyleri hazırlayıp Kahramanmaraş'a götürüyordu. Biz de elimizden geleni yaptık." dedi.

Osman, Türkiye denilince aklına "sevgi" geldiğini dile getirdi.

Türkiye'de okuyan Akrem Ahmed Kemal, depremlerde ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını anlatarak, "Kalp olarak bizi sarstı o hadise. Türkiye'deki birlik duygusunun çok iyi olduğunu gördüm. Herkes birlik oldu. Vefat edenlere Allahtan rahmet kalanlara sabır diliyorum." açıklamasını yaptı.

Daha önce deprem görmediğini ifade eden Kemal, "Ben ilk defa deprem gördüm. Biraz sarsıldım. Her yerde binalar yıkılmıştı. Sadece binalar değil, gönüller de sarsılmıştı. Çok üzgün bir dönem yaşadık." değerlendirmesinde bulundu.

Kemal, yardım çalışmalarında Etiyopyalılar, Afrikalılar ve Türklerin bir araya gelerek yardımlarını onlara ulaştırdıklarını anlattı.

Türkiye ve Etiyopya'nın kültür ve din ortaklığını vurgulayan Kemal, "Türkiye demek İstanbul demek, İstanbul demek dünyanın orta şehri demek. İstanbul tarih olarak çok büyük, imparatorluklar buradan doğmuş. Türkiye bizim için anne ülke. Çok değerli ve özel." dedi.???????